تموين الشرقية..حملات مكبرة على المحال التجارية والمخازن وثلاجات بيع اللحوم

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مديرى مدريتي التموين والطب البيطري بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ،قامت إدارة تموين العاشر من رمضان بحملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على الأنشطة التجارية وأسفرت الحملة عن تحرير محضر ضد أحد أصحاب محلات بيع مستلزمات الكهرباء لوجود خامات مجهولة المصدر وتم التحفظ على ٦ لفه كابل كهرباء طول اللفه ١٠٠ متر على ذمة المحضر.

كما تم المرور علي ثلاجات اللحوم والأسماك برفقة الطب البيطري وتحرير ٣ محاضر ضد أصحاب محال جزارة بالمدينة لقيامهم بالذبح خارج المجازر الحكومية و تم التحفظ على ٣٠ كيلو لحم بقري بالعظم علي ذمة المحاضر الثلاثه وتم تحرير محضر ضد أحد أصحاب مخازن الكيماويات لوجود خامات مجهوله المصدر وتم التحفظ على عدد ٥٠ جركن كلور مخصص لتطهير حمامات السباحة زنه الواحد ٢٠ لتر علي ذمة المحضر.

كما تم تحرير ٣ محاضر ضد أصحاب أنشطه تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.