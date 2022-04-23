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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نواب يطالبون التضامن بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية لتحديد أوجه إنفاق أموال التبرعات

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

قال حنا جريس، عضو مجلس الشيوخ، إنه لا بد من مراقبة أوجه الإنفاق على التبرعات النقدية والعينية لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالة المستحقة، مؤكدا أهمية دور المجتمع الأهلي.

وأضاف حنا جريس، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: “لا يوجد دولة في العالم تستطيع أن توفي جميع الاحتياجات والخدمات بمفردها، وهنا يجب تشجيع المجتمع الأهلي لمواجهة الفجوات، ولا شك أن الرقابة على الأموال الخاصة تختلف عن إدارة الأموال العامة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أثناء مناقشة طلب المناقشة العامة حول مراقبة أوجه الإنفاق على التبرعات النقدية والعينية لمؤسسات العمل الأهلي، وربطها بأوجه الصرف على الحالة المستحقة.

من جانبه، قال النائب علاء طاحون، عضو المجلس: “يجب أن تقوم الجهات الرقابية مثل الجهاز المركزي للمحاسبات بالتنسيق مع وزارة التضامن بحيث لا تقوم  الوزارة بهذا الدور بمفردها، ولا بد من إعلان أوجه الإنفاق بشفافية أمام الجميع”. 

ووجه النائب علاء طاحون الشكر للنائبة سها سعيد لتقدمها بهذا الطلب لمناقشته.

وأضاف: “هناك العديد من المستشفيات تحصل على تبرعات، وحينما يذهب المريض لهم للحصول على العلاج، يكون ردهم: لسه دورك مجاش، وللأسف أحيانا كثيرة يموت المريض”.

فيما طالب النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بالتعرف على أوجه إنفاق التبرعات، وأن تصل الأموال للمستحقين، مستطردا: "هناك من يحترفون الحصول على مساعدات من أكثر من جهة، وهذا يضيع حق آخرين.

وقالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ: “الرئيس عبد الفتاح السيسي وانطلاقاً من إيمانه العميق بأن جميع قطاعات المجتمع مدعوة للمشاركة في المشروع الوطني الشامل للتنمية الذي تنفذه الجمهورية الجديدة في جميع ربوع المحروسة، أعلن أن العام الحالي هو عام المجتمع المدني، الأمر الذي يضع الهيئات والمؤسسات المكونة لقوام المجتمع المدني أمام واجباتها تجاه الوطن، تماما مثلما يمنحها جميع الحقوق والحريات لممارسة دورها الفاعل”.

وأضافت وكيل البرلمان: “انطلاقاً من هذه الحقيقة، لا يمكن لأحد أن يبخس الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني دورها الحيوي في تعزيز جهود الدولة الهادفة لتطوير الخدمات العامة في جميع المجالات، ويأتي على رأسها الصحة والتعليم والأمن الغذائي ومساندة الأسر محدودة الدخل وغيرها”. 

ولفتت إلى أن مطلب الرقابة وتحقيق الشفافية على ما يتم جمعه من تبرعات مالية وعينية تبلغ مليارات الجنيهات هو مطلب عادل، ويشكل نقطة البدء للاطمئنان إلى أن كل ما يقدمه المواطن من دعم لمؤسسات وهيئات المجتمع المدني يذهب إلى مصارفه المحددة، خاصة وقد تم في مراحل سابقة الكشف عن استغلال بعض هذه التمويلات لأغراض سياسية أحياناً أو لمنافع شخصية أحياناً أخرى وهلم جرا.

واختتمت: “بهذه المناسبة، لا بد من التعبير عن خالص التحية والتقدير للوزيرة النشطة الدكتورة نيفين القباج التي لا تألو جهداً في تعظيم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين في طول البلاد وعرضها، وإنني أثق تماماً أن لديها من الآليات والإجراءات ما هو كفيل بتحقيق الرقابة الفاعلة على ما يتم تحصيله من تبرعات ضمانا لحسن استخدامها”.

الرئيس عبد الفتاح السيسي التضامن الاجتماعي مجلس الشيوخ الأموال العامة وزارة التضامن الاجتماعي

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