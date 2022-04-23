حملة مكبرة لتموبن الدقهلية وتحرير محاضر للمخابز المخالفة

شنت مديرية التموين بالدقهلية برئاسة السيد دايرة وكيل وزارة التموين و عبد الوهاب عبد الرحيم وكيل اللمديرية وتحت إشراف المحاسب عادل الباز مدير عام إدارة تموين السنبلاوين بالاشتراك مع مباحث التموين بميت غمر حملة مكبرة وأسفرت عن الآتى.. تم تحرير محضر إثبات حالة ضد مخبز مصطفى ك ط ا . بناحية طهواى وذلك لانتاجة خبز ناقص الوزن بمقدار ١٢جرام فى الرغيف الواحد.

كما تم تحرير محضر إثبات حالة ضد مخبز رضا م ع ال. بناحية قرية مبارك وذلك لانتاجة خبز ناقص الوزن بمقدار ١٠ جرام فى الرغيف الواحد بالاضافه إلى إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

كما تم تحرير محضر إثبات حالة ضد مخبز سامي م م س. بناحية برهمتوش وذلك لانتاجة خبز ناقص الوزن بمقدار ١٠جرام فى الرغيف الواحد بالاضافه إلى إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وتم تحرير محضر إثبات حالة ضد مخبز سحر ش ل . بناحية برهمتوش وذلك لانتاجها خبز ناقص الوزن بمقدار ١٠ جرام فى الرغيف الواحد.

وتم تحرير محضر إثبات حالة ضد مخبز ابراهيم م م و . بناحية كفر الروك وذلك لانتاجة خبز ناقص الوزن بمقدار ٩ جرام فى الرغيف الواحد.

وتم أيضا تحرير محضر إثبات حالة ضد مخبز نورهان ت ال . بناحية برهمتوش وذلك لانتاجها خبز ناقص الوزن بمقدار ٨ جرام فى الرغيف الواحد.

كما تم تحرير محضر إثبات حالة ضد مخبز فايزة ا ع. بناحية طهواى وذلك لانتاجها خبز ناقص الوزن بمقدار ٨جرام فى الرغيف الواحد.

وتم أيضا تحرير محضر إثبات حالة ضد مخبز زينب ال ع . بناحية برهمتوش وذلك لانتاجها خبز غير مطابق للمواصفات.

كذلك تم تحرير محضر إثبات حالة ضد مخبز حسين م ح بناحية طهواى وذلك لانتاجة خبز غير مطابق للمواصفات.

