عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة مكبرة لتموبن الدقهلية وتحرير محاضر للمخابز المخالفة

صوره من الحملات
صوره من الحملات

شنت مديرية التموين بالدقهلية برئاسة  السيد دايرة  وكيل وزارة التموين و عبد الوهاب عبد الرحيم وكيل اللمديرية وتحت إشراف المحاسب عادل الباز مدير عام إدارة تموين السنبلاوين بالاشتراك مع مباحث التموين بميت غمر  حملة مكبرة وأسفرت عن الآتى.. تم تحرير محضر إثبات حالة ضد مخبز  مصطفى  ك ط ا . بناحية طهواى وذلك لانتاجة خبز ناقص الوزن بمقدار ١٢جرام فى الرغيف الواحد. 

كما تم تحرير محضر إثبات حالة ضد مخبز رضا م ع ال.  بناحية قرية مبارك وذلك لانتاجة خبز ناقص الوزن بمقدار ١٠ جرام فى الرغيف الواحد بالاضافه إلى إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات. 

كما تم تحرير محضر إثبات حالة ضد مخبز سامي م م س. بناحية برهمتوش وذلك لانتاجة خبز ناقص الوزن بمقدار ١٠جرام فى الرغيف الواحد بالاضافه إلى إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وتم تحرير محضر إثبات حالة ضد مخبز سحر ش ل . بناحية برهمتوش وذلك لانتاجها خبز ناقص الوزن بمقدار ١٠ جرام فى الرغيف الواحد. 

وتم تحرير محضر إثبات حالة ضد مخبز ابراهيم م  م و . بناحية كفر الروك وذلك لانتاجة خبز ناقص الوزن بمقدار ٩ جرام فى الرغيف الواحد. 

وتم أيضا تحرير محضر إثبات حالة ضد مخبز نورهان  ت ال . بناحية برهمتوش وذلك لانتاجها خبز ناقص الوزن بمقدار ٨ جرام فى الرغيف الواحد. 

كما تم تحرير محضر إثبات حالة ضد مخبز فايزة ا ع.  بناحية  طهواى وذلك لانتاجها خبز ناقص الوزن بمقدار ٨جرام فى الرغيف الواحد. 

وتم أيضا  تحرير محضر إثبات حالة ضد مخبز زينب ال ع . بناحية برهمتوش وذلك لانتاجها خبز غير مطابق للمواصفات. 

كذلك تم تحرير محضر إثبات حالة ضد مخبز  حسين م ح بناحية طهواى وذلك لانتاجة خبز غير مطابق للمواصفات. 
 

الدقهلية تموين الدقهلية وكيل وزارة مباحث التموين السنبلاوين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يحسم رسميا موقف شكوى مصر ضد السنغال وإعادة المباراة

بشرة خير للمصريين.. فيفا يعلن إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات المونديال

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا

الصحة: 89 حالة متوسط الإصابات اليومي بفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة

النيابة تجري المعاينة التصويرية لواقعة قتل طالبة لحبيبها في مصر الجديدة

بث مباشر مباراة الأهلي والرجاء اليوم 22 / 4 / 2022

أقمنا علاقة ورفض يتجوزني.. اعترافات مثيرة لقاتلة حبيبها في مصر الجديدة

في واقعة قتل طالبة لحبيبها في مصر الجديدة ..الجناة يحملون جنسية دولة عربية

ترشيحاتنا

محمد صلاح عن التتويج بالكرة الذهبية: أنا الأفضل في العالم

لجنة الفتوى: تأخير غسل الجنابة لبعد الفجر في رمضان جائز

مدبولي يجرى حواراً مع العاملين في مصنع ملابس بالعاشر للاطمئنان على أوضاعهم

الشاويش عطية.. لماذا بكى رياض القصبجي كثيرًا بسبب إسماعيل ياسين؟

دراسة: ممارسة الرياضة تحميك من الإدمان وتفقدك الوزن

ربنا بيختبرني بزيادة .. معاناة الإعلامية سالي عبد السلام مع مرض الثعلبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روجينا ونجوم مسلسل انحراف يحتفلون بنجاحه في صدى البلد.. صور

شارك بصورك.. العالم يحتفل بـ يوم الأرض على طريقة ناسا

أنبتت بعد 7 سنوات.. ما هي زهرة الجثة النادرة وسبب التسمية بهذا الاسم

حنان ماضي: لبست الحجاب بسبب كورونا.. وأم كلثوم احتضنتني ومنحتني 5 جنيهات

فيديو

حقيقة خروج دم من الأرض بجوار الكعبة.. فيديو جراف

بعد إفطار المطرية.. قصة أكبر حفل سحور لأهالي النوبة في ناهيا

حنان ماضي: لبست الحجاب بسبب كورونا.. وأم كلثوم احتضنتني ومنحتني 5 جنيهات

كنت بموت .. حنان ماضي ترتدي الحجاب وتعلن موقفها من الغناء| تفاصيل

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ