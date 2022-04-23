كنائس القليوبية تستعد لاحتفالات عيد القيامة المجيد.. شاهد

استعدت مطرانيات وكنائس محافظة القليوبية لاحتفالات عيد القيامة المجيد، فيما رفعت المحافظة حالة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الأمنية والتنفيذية لتأمين الاحتفالات.

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من ناحية أخرى، قام رؤساء المدن بالمحافظة بعمل جولات ميدانية بمحيط المناطق المتواجدة بها الكنائس على مستوى المحافظة لمتابعة الاستعدادات ورفع أى قمامة أو مخلفات بمحيط الكنائس، وكذلك تكثيف أعمال الإنارة بالأعمدة وإزالة أى إشغالات بمحيط الكنائس.

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من جانبه، قرر محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة لاستقبال عيد القيامة المجيد، وشم النسيم، من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية بشأن تأمين الكنائس وعمل الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة وتكثيف أعمال النظافة في محيط المساجد والكنائس وفتح الحدائق للمواطنين.

وقال الهجان إن روح الترابط والمحبة بين المسلم والمسيحي ستبقى دائما في ظل روح الوطنية والتعايش التي تتمتع بها مصر، وأنها حاضنة لجميع اﻷديان.

وأكد أنه كلف مديرية التموين بعمل خطة تستهدف رفع درجة الاستعداد للعاملين بأجهزة الرقابة التموينية والتجارية بالمحافظة، للتأكد من وفرة السلع الرئيسية والمهمة، خاصة الخبز البلدي والأسماك الطازجة والمملحة مع تكثيف حملات مراقبة الأسواق، وتشديد الرقابة على منافذ بيع الأسماك المملحة والمدخنة وجميع السلع الغذائية للتأكد من سلامة المنتج والمعروض ومطابقته للمواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة والمخالفين.

كما قرر محافظ القليوبية تشكيل غرفة عمليات فرعية بالمراكز والمدن وربطها على مدار اليوم بغرف العمليات بالصحة والتموين وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لتلقى أى شكاوى أو بلاغات مع فتح الحدائق والمتنزهات العامة بالمراكز والمدن أبوابها لاستقبال جميع المواطنين.

وفي مجال الصحة، وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية بنطاق المحافظة ووقف الإجازات والراحات بدءا من اليوم وحتى نهاية الأعياد مع التأكد من توفير الأدوية والأمصال التسمم ومستلزمات الطوارئ، وتفعيل دور فرق الانتشار السريع بجميع المستشفيات.

كما وجه المحافظ إدارتي المرور والمواقف، بالتواجد في الطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة واتخاذ جميع الإجراءات لضمان السيولة المرورية المطلوبة، كما شدد على ضرورة رفع الإشغالات بالطرق العامة والميادين والحدائق والتأكد من زيادة كفاءة الإنارة فى الطرق المؤدية إليها ومراجعة النظافة حولها.

وشدد على سرعة الانتهاء من تجهيز الحدائق العامة بالقناطر الخيرية، كما سيتم فتح متحفى الرى والطفل، والمتنزهات والأماكن السياحية، وتطوير الميدان الرئيسى للمدينة للقضاء على التكدس المرورى ، مناشدا جموع المواطنين توخي الحذر واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا خلال فترة الأعياد للحفاظ على سلامتهم.

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