القابضة للمياه تناشد المواطنين بتحديث بيانات العدادات مسبقة الدفع تجنبا لقطع الخدمة أيام الاجازات

ناشدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، السادة العملاء مستخدمى عدادات المياه مسبقة الدفع، بأهمية تحديث بيانات العداد عن طريق الشحن من خلال التوجه لأقرب مركز شحن للعدادات مسبقة الدفع او التوجه لنقاط فورى المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية ، وذلك تجنبا لقطع الخدمة بالاجازات والاعياد الرسمية، فى حالة انتهاء الرصيد.

وأشارت أنه يتعين على المستخدم وضع الكارت بالعداد قبل التوجه الى مركز الشحن او فورى.

جدير بالذكر أن العداد مسبق الدفع يتيح عدة مزايا، أهمها: (القضاء على أى أخطاء ناتجة عن العنصر البشرى ومشكلات تأخر او عدم دقة تسجيل القراءات - التحكم ومتابعة الاستهلاك - يسمح بمعرفة عدد أمتار المياه المكعبة التي جرى استهلاكها، وقيمة المبلغ المتبقى من الشحن).