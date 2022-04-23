الدوري الإنجليزي .. آرسنال يضرب مانشستر يونايتد بهدف مبكر

تقدم فريق آرسنال على ضيفه مانشستر يونايتد، بهدف مبكر في المباراة التي تقام على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ 34، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

جاء هدف آرسنال عن طريق نونو تافاريس في الدقيقة الثالثة من زمن المباراة.

ويتواجد النجم المصري محمد النني، ضمن تشكيلة آرسنال الأساسية أمام مانشستر يونايتد.

تشكيل آرسنال:

حراسة المرمى: رامسدال.

خط الدفاع: تافاريس، جابريل، بن وايت، سيدريك.

خط الوسط: تشاكا، محمد النني، ساكا، أوديجارد، سميث رو.

خط الهجوم: نيكيتياه.

ويسعى آرسنال لتحقيق الفوز على فريق مانشستر يونايتد في مباراة اليوم، لاقتحام المربع الذهبي “مؤقتا” وتعزيز فرصه في إنهاء الموسم في مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل فريق أرسنال المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، بينما يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 54 نقطة.