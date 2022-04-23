مصرع شابين بطلقات نارية فى بنى حميل والسليمات بشمال قنا

لقى شابان مصرعهما بطلقات نارية، اليوم السبت، أحدهما فى منطقة بنى حميل، والآخر بقرية السليمات التابعتين لمركز أبوتشت شمال قنا .

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، إخطاراً من مركز شرطة أبوتشت، يفيد بمصرع محمود فتحي محمد ٢٢ عاما، مقيم بقرية حميل.

كما تلقى إخطاراً من مركز شرطة أبوتشت، يفيد بالعثور على جثة عبد الله حشمت عبد الراضى ٣٠ عاماً ، مقيم بمركز فرشوط، ملقاة على طريق قرية السليمات.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارتى إسعاف لنقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

من جانبها تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الجريمتين، و الأسلحة المستخدمة فى الواقعتين.

وتحررت المحاضر اللازمة فى الواقعتين و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.