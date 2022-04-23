أوكرانيا تأمل في الحصول على وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي..تفاصيل

أعربت أوكرانيا عن أملها في الحصول على وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في وقت مبكر من شهر مايو المقبل.



جاء ذلك خلال تصريحات أليونا شكروم عضو لجنة البرلمان الأوكراني ،حسب ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم /السبت/، خلال زيارتها بروكسل عقب اجتماع مع أعضاء البرلمان الأوروبي.



وقالت إن "المسألة الأولى التي توصلنا إليها كانت الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. كل شيء ليس بالسهولة التي نتمناها، لكن علينا الحصول على وضع الدولة المرشحة في الشهر المقبل، أعتقد إنه ليس مجرد رمز لأوكرانيا، نحن نستحقه ونحن مستعدون للقيام بذلك اقتصاديا".

وأشارت إلى أن أوكرانيا قامت بالكثير من العمل وأكملت بالفعل الجزء الأول من استبيان المفوضية الأوروبية حول استعداد البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وتعمل حاليًا على الجزء الثاني من الاستبيان فيما يتعلق بامتثال البلاد لقانون الاتحاد الأوروبي.

وتابعت قائلة: "لا أعتقد أن الاستبيان الثاني كان ضروريًا على الإطلاق، نحن نحترم إجراءات الحصول على وضع المرشح للعضوية، لكن أعتقد أنه من الاستبيان الأول كان واضحًا أننا جاهزون لذلك".