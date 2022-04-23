الرئيس يوفد مندوبين لتهنئة البابا تواضروس الثاني والأقباط بعيد القيامة

أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أحمد علي رئيس ديوان رئيس الجمهورية إلى كاتدرائية الأقباط الأرثوذوكس بالعباسية لتقديم التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأقباط الأرثوذوكس بعيد القيامة المجيد، وحضور الاحتفال المقام بها.

كما أوفد الرئيس السيسي أمناء رئاسة الجمهورية للتهنئة وحضور احتفالات الطوائف المسيحية التي تحتفل بعيد القيامة المجيد، وهم: أحمد الأنصاري أمين رئاسة الجمهورية إلى طائفة الأقباط الكاثوليك، وعبدالعزيز الشريف أمين رئاسة الجمهورية إلى طائفة الأقباط الإنجيلية، ومحمد رضا أمين رئاسة الجمهورية إلى طائفة السريان الأرثوذوكس، وأحمد رضا أمين رئاسة الجمهورية إلى الكنيسة الأسقفية.

كما أوفد الرئيس السيسي اللواءات للتهنئة وحضور احتفالات الطوائف المسيحية التي تحتفل بعيد القيامة المجيد، وهم: لواء شرطة محمد الحلو إلى طائفة الروم الأرثوذوكس، ولواء شرطة محمد محمد عمر إبراهيم الحلو إلى طائفة الروم الكاثوليك، لواء شرطة إبراهيم محمد حجازي حجازي إلى طائفة السريان الكاثوليك، ولواء شرطة أيمن إبراهيم محمد عمر إلى طائفة الموارنة الكاثوليك، ولواء شرطة هشام السيد أحمد حسين شامل إلى طائفة الكلدان الكاثوليك، ولواء شرطة محمد إبراهيم بسيوني طالب إلى طائفة اللاتين الكاثوليك، ولواء شرطة محمد إبراهيم بسيوني طالب إلى طائفة الأقباط الأدفنتس السبتيين.