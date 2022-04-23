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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

محمود مسلم: العمل الأهلي الضلع الثالث في التنمية.. ومصر الخير متميزة ومحترفة

الدكتور محمود مسلم
الدكتور محمود مسلم

أكد الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والأثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أن العمل الأهلي جزء لا يتجزءا من منظومة التنمية فى مصر مضيفا:" هو الضلع الثالث فى التنمية".

وقال الدكتور محمود مسلم خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم ، والمخصصة لمناقشة الطلب المقدم من النائبة سها سعيد حول أوجه الرقابة على أموال التبرعات التى تتلقاها مؤسسات العمل الأهلى: “هناك زاويتين يجب مراجعتهما بشكل دقيق وهما الرقابة والحرية على عمل هذه الجمعيات”.

وأشار الدكتور محمود مسلم إلى أن الجمعيات الأهلية لايمكن أن تتحول إلى أذرع حكومية بشكل كامل، مضيفا: لدينا تاريخ كبير فى هذا المجال وهو تاريخ مشرف ،ولدينا أيضا تاريخ قريب استغل لأغراض سياسية أو أجنبية .

وشدد الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والأثار والإعلام بمجلس الشيوخ ،على ضرورة إلا تتحول الجمعيات الأهلية ل شوكة فى ظهر الوطن، ولانريد أن تكون إدارتها أيضا تابعة لوزارة التضامن، مشيدا بفكرة تاسيس الاتحاد النوعى للجمعيات موخرا للتنسيق بينها حتى لا يحصل مواطن على اكثر من خدمة ويحرم اخر. 

وقال :يجب  أن تكون وزارة التضامن الاجتماعي  ملمة بشكل كبير بانشطة وبرامج الجمعيات دون التدخل فى ادارتها.

وأشاد الدكتور محمود مسلم فى نهاية كلمته بدور مؤسسة مصر الخير التنموى، وقال: مؤسسة مصر الخير تقدم كل أشكال التنمية وتعمل بشكل محترف  وتساعد أيضا فى إجراء عددا من الأبحاث الهامة وتشجيع المتفوقين بالاضافة الى التدريب والتشغيل ودعم المحتاجين.

التضامن التضامن الاجتماعي مجلس الشيوخ الجمعيات الأهلية محمود مسلم

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