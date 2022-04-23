الدون يواصل كتابة التاريخ .. رونالدو يقتحم نادي المائة بالدوري الإنجليزي

حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق مانشستر يونايتد إنجازا تاريخيا بهدفه في شباك آرسنال، في المباراة التي تقام حاليا، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ووصل كريستيانو رونالدو إلى 100 هدف له في مسابقة الدوري الإنجليزي “بريميرليج”.

كما أصبح رونالدو، أول لاعب في التاريخ يسجل 100 هدف على الأقل في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى تسجيله 115 هدفا مع منتخب بلاده.

وعاد كريستيانو رونالدو للمشاركة أساسيا مع مانشستر يونايتد، بعد غيابه عن مباراة ليفربول الماضية، بسبب وفاة ابنه.

وبدأ مانشستر يونايتد المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: دالوت - ليندلوف - فاران - تيليس.

خط الدفاع: ماكتوناي - ماتيتش - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: إيلانجا - جادون سانشو - كريستيانو رونالدو.

ويحتل فريق أرسنال المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، بينما يأتي فريق مانشستر يونايتد في المركز السادس بـ 54 نقطة.