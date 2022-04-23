ألمانيا تعلن وقف الاعتماد على إمدادات النفط الروسي بنهاية العام الجاري

أعلنت السفارة الألمانية في الولايات المتحدة، اليوم "السبت"، الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على إنهاء الاعتماد على الطاقة الروسية في أسرع وقت ممكن.

وكتبت السفارة في تغريدة على تويتر: "قررت ألمانيا، جنبًا إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي بأكمله، التخلص من الاعتماد على الطاقة الروسية في أسرع وقت ممكن".

وأضافت السفارة: "لقد دفعنا من أجل حظر الفحم على مستوى الاتحاد الأوروبي بحلول أغسطس من هذا العام، وسننهي إمدادات النفط الروسية بحلول نهاية العم، كما سيتبعها الغاز".

وكان أعلن وزير الخارجية النمساوي، ماجنوس برونر، اليوم السبت، إن بلاده لن تدعم الحظر المحتمل على الغاز الروسي لأنه سيضر فيينا أكثر من موسكو.

وقال برونر لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "بمجرد أن تضربك العقوبات أكثر من الطرف المستهدف بالعقوبة، أعتقد وقتها لن يكون هناك فائدة كبيرة".

وأضاف أن النمسا ليس لديها خيار لأن اقتصاد البلاد يعتمد اعتمادا كبيرا على الغاز الروسي.