الداخلية تضبط قضايا تهرب ضريبى بقيمة 2 مليار جنيه خلال أسبوع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى .

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع فو قضايا التيار الكهربائى عن ضبط (85235) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (64,245,285) مليون جنيه.

و فى مجال قضايا التهرب الضريبى تم ضبط (1738) قضية فى مجال التهرب الضريبى: (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين) بمبالغ مالية بلغت (2,385,063,175) مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها .. وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها.. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (3,352,699) مليون جنيه.

و فى مجال قضايا الأموال العامة تم ضبط (75) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (76,193,387 مليون جنيه) .. أبرزها ضبط (73) قضية فى مجال (الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبى) بمضبوطات بلغت (31,630,065 مليون جنيه مصرى – عملات أجنبية مختلفة بما يعادل 42,963,322 مليون جنيه).. بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة نقدياً ومستندياً بما يعادل (74,593,387 مليون جنيه).

وفى قضايا النقل والمواصلات تم ضبط (2) تشكيل عصابى ، ضما (5) متهمين ، لإرتكابهم واقعتين وضبط (1365) قضية متنوعة ، أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة – أموال عامة).



وفى مجال قضايا المصنفات تم ضبط (220) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية على النحو التالى : (122) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات: (ضبط وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من المقاهى والكافيتريات تقوم بعرض مصنفات سمعية وسمعية بصرية عن طريق الشاشات وعرض قنوات فضائية مشفرة بدون تعاقد تجارى - محال "بلاى ستيشن" تقوم بإستخدام إسطوانات "الليزر" مُقلدة ومنسوخة وبدون ترخيص)، وكذا ضبط (98) قضية فى مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت (3100) تمثلت فى (ملازم تعليمية دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).

وفى مجال قضايا البيئة والمسطحات المائية تم ضبط (574) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - غزل مخالف - جوابى مخالفة) ، وكذا ضبط (1138) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث ، و(308) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف ، و(194) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، و(172) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، وكذا تأمين (506) لنش سياحى.

وفى مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا) تم ضبط (889) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بمضبوطات بلغت (4352) أرجيلة و غلق (3534) محل مخالف لمواعيد الغلق و ضبط (42098) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (41957) شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (141) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية ، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام .. وإستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) .