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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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توسعة الحرم المكي الثالثة تستوعب 900 ألف مصلِ في الساعة

صدى البلد

عرضت قناة العربية، تقريرا عن مشروع توسعة الحرم المكي الثالثة بمساحة مليون متر مربع ليستوعب قرابة 900 ألف مصلِ في الساعة الواحدة .

وأضاف التقرير، أن التوسعة الجديدة تتكون من مبنى وساحات الجديدة وتم تجهيزها بكافة الخدمات التي يستفيد بها المصلي  من مشروبات روخاميه، ومصحف وسماعات تم توزيعها على أطراف المصليات وكذالك أجهزة التكييف والانارة .

وتضم التوسعة الثالثة 80 بابًا يتم التحكم عن طريق وحدة التحكم المركزية وتم تنفيذ ٢٢ قبه فب التوسعة الجديدة .

وكشف التقرير أن تم انتهاء من 90% من أعمال التوسعة وجاري تشطب الأعمال بها .

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