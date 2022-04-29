بأسعار مناسبة.. التموين تطرح علب كحك وبسكوت العيد

أيام وينتهي شهر رمضان الكريم ونستقبل عيد الفطر المبارك ويبحث الكثيرين عن أفضل أنواع الكحك والبسكوت وبأسعار مناسبة لذا طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية علب الكحك والبسكوت بأسعار مناسبة من خلال المجمعات الاستهلاكية .

كحك وبسكوت وزارة التموين

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كحك وبسكويت عيد الفطر بالمجمعات الاستهلاكية وفق اوزان مختلفة حيث طرحت علبه كحك كيلو وبسكوت كيلو وعلبه مشكل كحك وبسكوت وبيتي فور 2 كيلو .

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن أسعار الكحك والبسكوت وفقا لوزارة التموين من خلال الفيديوجراف التالي.