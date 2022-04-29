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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بأسعار مناسبة.. التموين تطرح علب كحك وبسكوت العيد

أسعار كحك العيد في
أسعار كحك العيد في منافذ التموين

أيام وينتهي شهر رمضان الكريم ونستقبل عيد الفطر المبارك ويبحث الكثيرين عن أفضل أنواع الكحك والبسكوت وبأسعار مناسبة لذا طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية علب الكحك والبسكوت بأسعار مناسبة من خلال المجمعات الاستهلاكية .

كحك وبسكوت وزارة التموين 

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية  كحك وبسكويت عيد الفطر بالمجمعات الاستهلاكية وفق اوزان مختلفة  حيث طرحت علبه كحك كيلو وبسكوت كيلو وعلبه مشكل كحك وبسكوت وبيتي فور 2 كيلو .

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن أسعار الكحك والبسكوت وفقا لوزارة التموين من خلال الفيديوجراف التالي.

كحك وبسكوت العيد كحك العيد كحك وزارة التموين كحك المجمعات الاستهلاكية

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