حطب رئيسا .. ننشر أسماء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الجديد

أسفرت انتخابات اللجنة الأولمبية المصرية عن فوز المهندس هشام حطب بمنصب الرئيس بالتزكية بعد الحصول على 28 صوتا من أصل 28 صوتا شاركوا في الجمعية العمومية العادية التي أقيمت اليوم بمقر اللجنة الأولمبية المصرية.



وفاز بمنصب نائب الرئيس الأول بالتزكية الدكتور علاء جبر بالحصول على 28 صوتا وفاز بمنصب نائب الرئيس بالتزكية المهندس ياسر إدريس بعد الحصول على 28 صوتا

وفي منصب الأمين العام فاز بالتزكية المهندس شريف العريان بالحصول على 28 صوتا وفي منصب الأمين العام المساعد فاز بالتزكية المهندس محمد عبدالمطلب بالحصول على 28 صوتا وفي منصب أمين الصندوق فاز بالتزكية الدكتور عبدالعزيز غنيم بالحصول على 28 صوتا.

وفي التصويت على عضوية مجلس الإدارة كانت الأصوات 27 صوت صحيح وصوت واحد باطل وجاءت النتيجة بفوز عبدالمنعم الحسيني بالحصول على 27 صوت والدكتور الباسل عبدالله 26 صوت ومعتز عاشور 27 صوت وشريف كمال 27 صوت و شريف القماطي 27 صوت واللواء أيمن شويطة 25 صوت و تيمور أبو الخير 26 صوت ومحمد عبدالمقصود 24 صوت.

بينما حصل حسن العروسي على 7 أصوات.

وكان هشام مصباح وعاصم السعدني والعميد حازم حسني كانوا أعلنوا الانسحاب اليوم من خوض سباق الانتخابات على منصب العضوية.

- ويضم المجلس عقب إنتخابه النائبه أية مدني رئيس لجنة اللاعبين الأولمبيين المصريين باللجنة الأولمبية المصرية وعضو لجنة اللاعبين الأولمبيين باللجنة الأولمبية الدولية.