صبحي يفتتح تطوير مركز شباب الحرية بالإسكندرية وورشة "تصدوا معنا"

قام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ،اليوم السبت، بافتتاح تطوير مركز شباب الحرية التى تمثلت فى المكتبة المطورة، ومشغل الخياطة الجديد، ووضع حجر أساس إنشاء حمام سباحة بالمركز بنظام حق الانتفاع.

وتفقد الوزير منشآت المركز، ومشاهدة مجموعة من الأنشطة فى كرة القدم، والكاراتيه، وعرضا استعراضيا، وتفقد نادى تكنولوجيا المعلومات، وبرامج الذكاء الاصطناعى.

حرص الدكتور أشرف صبحى على حضور جانب من ورشة العمل المقامة بالمركز ضمن برنامج "تصدوا معنا"- البرنامج القومى لمواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومى"، والذى تنفذه الوزارة لمواجهة الشائعات، وتوعية الشباب بحقائق الأمور، ومختلف التحديات، وحروب الجيل الرابع.

أكد الدكتور أشرف صبحى اهتمام الوزارة البالغ بتوعية الشباب والفتيات بمختلف التحديات من خلال تنفيذ سلسلة من المشروعات والبرامج المختلفة ، ومنها مبادرة "تصدوا معنا" التى تجوب مختلف محافظات الجمهورية، لافتاً إلى التوسع فى تنفيذ مثل تلك البرامج داخل مراكز الشباب خلال الفترة المقبلة باعتبار قضية الوعى من أكبر التحديات التى تواجهها البلاد.

وقامت وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ مبادرة "تصدوا معنا" بمحافظة الإسكندرية بمشاركة ١١٣٩ شابا وفتاة من طلاب الجامعات وشباب الأحزاب، والنقابات وأعضاء مراكز الشباب، وتم إعداد ٨ مدربين لتدريب الشباب المشاركين بالمبادرة على مستوى المحافظة.

كان وزير الشباب والرياضة قد توجه صباح اليوم إلى محافظة الإسكندرية فى زيارة بدأها بمناقشة رسالة دكتوراه بكلية التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية، أعقبها افتتاح أعمال التطوير بمراكز شباب "السيوف ٢، النصر، الحرمين"، وذلك برفقة عدد من قيادات الوزارة منهم الدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذى، وإيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، والدكتور أشرف البجرمى رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، وسونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، والدكتور محمد حسن معاون الوزير، وغادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، ومحمد الصفتى مدير عام التخطيط ورئيس وحدة المتابعة بمكتب وزير الشباب والرياضة.

