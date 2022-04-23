بيراميدز يتوجه لملعب مباراة مازيمبي لخوض المران الأخير

تحركت بعثة فريق نادي بيراميدز من مقر فندق إقامتها في مدينة لوبومباشي الكونغولية، لخوض المران الأخير باستاد نادي مازيمبي، قبل مواجهة مازيمبي في إطار لقاءات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على مازيمبي في الثالثة عصر الأحد على استاد نادي مازيمبي بمدينة لوبومباشي في إطار لقاءات إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما انتهت مباراة الذهاب في القاهرة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويترأس المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي للنادي، رئاسة بعثة الفريق في الكونغو نظرا لأهمية المباراة وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية للعودة إلى القاهرة ببطاقة التأهل للدور نصف النهائي للمرة الثالثة على التوالي.

وسيكون المران لمدة ساعة واحدة على ملعب اللقاء، في ظل قرارات الكاف بخوض الأندية الضيوف تدربين على الملاعب ذات النحيل الصناعي.