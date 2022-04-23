النقض توضح التسجيل الدولي للعلامة التجارية

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها التسجيل الدولي للعلامة التجارية.



جاء في حيثيات الحكم أن التسجيل الدولى للعلامة التجارية محل النزاع عام ١٩٩٤ وفقًا لأحكام معاهدة مدريد ونشرها بمجلة الوايبو للعلامات الدولية مؤداه تمتع تلك العلامة بالحماية داخل جمهورية مصر العربية شرطه عدم إخطار جمهورية مصر العربية للمكتب الدولى برفض التسجيل الدولى فى الميعاد القانونى، انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم ملكية الطاعنة للعلامة الدولية محل النزاع رغم إقامة الدولة للدعوى تنفيذًا لالتزاماتها الدولية بموجب معاهدة مدريد وإقرارها بصحيفتها بسبق إخطارها بتسجيل العلامة دوليًا.