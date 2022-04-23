إيهاب جلال: لقاء بيراميدز ومازيمبي صعب على الفريقين وأتمنى عدالة التحكيم

قال إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة مازيمبي وبيراميدز التي تقام في الثالثة عصر الأحد باستاد نادي مازيمبي في لوبومباشي أن المواجهة لن تكون سهلة على الفريقين في ظل سعي كل منهما لمواصلة المشوار القاري والتتويج باللقب، ويعلم جيدا مدى قوة المنافس صاحب البطولات الأفريقية وأحد أكبر الأندية في القارة السمراء، والكل يعلم مدى صعوبة اللعب في استاد مازيمبي بسبب الأجواء التي تحيط بمثل هذه المباريات.

وأضاف: في المقابل كلي ثقة في قدرات وإمكانيات وخبرات لاعبي بيراميدز والظروف مهيأة للفريق، وأراهن على قدرتهم في العودة للقاهرة بنتيجة تمنح الفريق بطاقة التأهل لنصف النهائي.

وشدد جلال على أنه يتمنى أن تكون مواجهة عادلة في كل شيء وخاصة التحكيم، لأنه يخشى من تأثر الحكام بالضغط الجماهيري وما يحدث في لوبومباشي من ضغوط أخرى، ولابد من أن تكون جميع القرارات التحكيمية عادلة للجميع، في ظل رغبة بيراميدز مواصلة مشواره القاري والعودة للقاهرة ببطاقة التأهل، مشيرا إلى أن الفريق كان بمقدوره الفوز في لقاء الذهاب بنتيجة كبيرة بعدما أضاع أكثر من فرصة سهلة ولكن في النهاية المباراة والتأهل في المتناول ولابد من العودة للقاهرة ببطاقة نصف النهائي.

وأشار إلى أنه يأمل أن يكون ختام مشواره مع بيراميدز بانتصار وتأهل للدور نصف النهائي، خاصة وأن مواجهة مازيمبي ستكون الأخيرة له على رأس الجهاز الفني للنادي لينتقل بعدها لتدريب منتخب مصر وفقا لما تم الاتفاق عليه مع إدارة بيراميدز.

وتوجه إيهاب جلال بالشكر لإدارة نادي بيراميدز على الدعم غير المحدود المقدم للجهاز الفني واللاعبين خلال الفترة الجيدة التي قضاها بين جدران النادي، ومتمنيا التوفيق لبيراميدز فيما هو قادم.