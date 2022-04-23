فخرالدين بن يوسف: بيراميدز جاء للكونغو للتأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية

قال فخر الدين بن يوسف مهاجم نادي بيراميدز، إن فريقه حضر إلى لكونغو من أجل العودة ببطاقة التأهل للدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأشار فخرالدين، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مازيمبي المقرر إقامتها بملعب نادي مازيمبي في لوبومباشي، إلى أن جميع اللاعبين لديهم الحافز الكبير للفوز على مازيمبي في ملعبه ووسط جماهيره وتأكيد التأهل، موضحا أن الجميع على قلب رجل واحد لتحقيق هذا الهدف.

أوضح فخر الدين أنه سبق له اللعب على نفس الملعب ويعلم جيدا مدى الصعوبات والضغط الجماهيري على اللاعبين وكذلك الحكام، ولكن في النهاية الفريق يمتلك الخبرات الكافية التي تمكنه من عبور تلك المرحلة الصعبة وحجز بطاقة التأهل لنصف النهائي، موضحا أنه يتمنى أن تكون العدالة موجودة داخل الملعب.

وأكد مهاجم بيراميدز أن الظروف المحيطة بالمباراة من خوض اللقاء عصرا في نهار رمضان وكذلك في أجواء صعبة وملعب نجيل صناعي ومنافس مميز وجماهير كبيرة، تعامل معها اللاعبون جيدا ولديهم من الخبرات التي تمكنهم من عبور تلك المرحلة الصعبة ومواصلة المسيرة حتى التتويج باللقب القاري.