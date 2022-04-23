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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نيوكاسل يكتسح نورويتش بثلاثية.. وتعادل سلبي بين ليستر وفيلا في الدوري الإنجليزي

نيوكاسل
نيوكاسل

فاز فريق نيوكاسل يونايتد على مضيفه نورويتش سيتي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما في الجولة 34 لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح البرازيلي جويلنتون التسجيل لـ نيوكاسل في الدقيقة 35، أعقبه بهدف ثان في الدقيقة 41، لينهي الشوط الأول بتقدم فريقه بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، أحرز البرازيلي الآخر، برونو جيماريش الهدف الثالث في الدقيقة 49، مؤكدًا انتصار فريقه نيوكاسل في مباراة اليوم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نيوكاسل للنقطة 43 في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد نورويتش سيتي عند 21 نقطة في المركز العشرين والأخير.

وفي نفس الجولة، تعادل فريق ليستر سيتي مع أستون فيلا بدون أهداف.

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