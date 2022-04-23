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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: أعد مشروع قانون جديداً لتغليظ عقوبة عقوق الوالدين

مجلس النواب
مجلس النواب

قالت النائبة شادية خضير، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، إنها بصدد إعداد مشروع قانون لتغليظ عقوبة عقوق الوالدين، مشيرةً إلى أن مشروع القانون خطوة جادة من أجل المساهمة في دعم ورعاية حقوق المسنين، وتقديم المزيد من المزايا لهم والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية.

وأضافت النائبة شادية خضير، في تصريح خاصة لـ "صدى البلد"، أن هناك تزايداً كبيراً في حالات ضرب الأولاد لآبائهم وطردهم من المنازل، لذلك نرى أن هناك تزايدًا في دور رعاية المسنين، لافتةً إلى أنه يجب إصدار تشريعات من شأنها حفظ حقوق المسنين.

تغليظ عقوبة عقوق الوالدين

وأكدت عضو مجلس النواب على ضرورة عمل الدولة على تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية، وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد، يوم الأحد الموافق 8 مايو المقبل.

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