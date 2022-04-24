حبس المتهم بسرقة مركز طبي بـ روض الفرج

قررت جهات التحقيق، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة جهاز "لاب توب" – 2 جهاز كمبيوتر بمشتملاتهما - إسطوانة أكسجين - أسطوانة بوتاجاز - سماعة طبيب – 4 خط هاتف محمول) من داخل مركز طبي بروض الفرج.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم واعداد تقرير مفصل ذلك.

وكانت قد كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة من (مسئول بأحد المراكز الطبية الكائن بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة جهاز "لاب توب" – 2 جهاز كمبيوتر بمشتملاتهما - إسطوانة أكسجين - إسطوانة بوتاجاز - سماعة طبيب – 4 خط هاتف محمول) من داخل المركز عمله .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية "، مقيم بدائرة القسم) .

وعقب تقنيين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإسلوب "التسلق وكسر الباب" ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمسكنه ، وبإستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .