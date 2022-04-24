عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس المتهم بسرقة مركز طبي بـ روض الفرج

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة جهاز "لاب توب" – 2 جهاز كمبيوتر بمشتملاتهما - إسطوانة أكسجين - أسطوانة بوتاجاز - سماعة طبيب – 4 خط  هاتف محمول) من داخل مركز طبي بروض الفرج.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم واعداد تقرير مفصل ذلك.

وكانت قد كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة من (مسئول بأحد المراكز الطبية الكائن بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة جهاز "لاب توب" – 2 جهاز كمبيوتر بمشتملاتهما - إسطوانة أكسجين - إسطوانة بوتاجاز - سماعة طبيب – 4 خط  هاتف محمول) من داخل المركز عمله .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية "، مقيم بدائرة القسم) .

وعقب تقنيين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإسلوب "التسلق وكسر الباب" ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمسكنه ، وبإستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

 

حبس شخص سرقة جهاز سرقة جهاز كمبيوتر اسطوانة بوتاجاز مركز طبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمتهم تريلا.. مصرع 3 مصريين في حادث مروع بالسعودية قبل أداء العمرة

اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب.. ردده طوال اليوم

تفاصيل مصرع 3 مصريين في حادثين بالسعودية

هل يجوز أن يتزوجني شقيق أخي في الرضاعة؟.. المفتي يجيب

البابا تواضروس الثاني يشكر الرئيس السيسي لمحبته وتقديمه التهنئة بالعيد

أدعية ليلة القدر.. تغفر جميع ذنوبك وتريح بالك وقلبك

خالد الغندور: نهائي دوري أبطال إفريقيا في السنغال

الداخلية تعلن البدء فى قبول طلبات التقدم لحج القرعة| تفاصيل

موضوعات متعلقة

31مايو . الحكم فى تعويض قناة النهار ضد منتج المداح بـ17 مليون جنيه

هجرها بعد علاقة بينهما.. حبس طالبة الطب قاتلة حبيبها ذبحا بمصر الجديدة

أقمنا علاقة ورفض يتجوزني.. اعترافات مثيرة لقاتلة حبيبها في مصر الجديدة

حبس شخص يتاجر في العملة بـ عابدين

رفض دفع الايجار.. تشريح جثة قهوجي قتله عامل بمنشأة ناصر

حبس شخص وزوجته لاتجارهما في الهيروين بالشروق

حبس شخصين لحيازتهما 2 كيلو حشيش بالشروق

المشدد 10 سنوات لعامل سرق توك توك بالإكراه من طفل بالحوامدية

ترشيحاتنا

أرز بالدجاج والبرتقال.. عجوز أفغانية تهز مواقع التواصل بوصفة رمضانية

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

67 % من هواتف أندرويد تعرضت للاختراق عن بعد العام الماضي.. تفاصيل

في ذكرى رحيل محمود مرسي.. تعرف علي أبرز محطاته الفنية

تفشٍ جديد لوباء إيبولا بالكونغو.. والصحة العالمية تحذر: الوقت ليس في صالحنا

طائرات وصواريخ.. أوكرانيا تعلن ضرب 17 هدفا روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحت شعار أنت قارئ .. الأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمي للكتاب

بعد إطاحة الارسنال بمانشستر يونايتد.. المان سيتي وليفربول ضمنا التأهل لأبطال أوروبا المقبلة وتوتنهام يصارع الجانرز

الظهور الأول لطليقة أحمد الفيشاوي وابنته في مصر بعد 6 سنوات يالخارج

مكتوب عليا الحلقة 22.. جلجل يطلق سلمى ورقية ويستعيد بصره ويخسر أمواله

فيديو

بسبب الميراث .. تطورات في مذبحة الوراق | فيديو جراف

جزارة بالعريش تبيع كيلو اللحمة بجنيه واحد فقط .. ما القصة ؟

عمري ما حسيت بالغربة.. ماذا قال منذر رياحنة في حب مصر|فيديو جراف

بلاغ للنائب العام.. القصة الكاملة للتنمر على بطلة إعلان مستشفى أهل مصر

المزيد

ساحة رأي

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ