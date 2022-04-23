وائل جسار: من يروَّج شائعة علاقتي بفنانة إسرائيلية غرضه أذيتي عمليًا ووطنيًا|فيديو

أكد النجم اللبناني وائل جسار، عدم صحة الشائعة التي تزعم علاقته بفنان إسرائيلية، معلقا: "سمعت الإشاعة دي ودي إشاعة تضحك ومعرفش عن مين بيتكلموا، وقالوا لى مش إسرائيلية ولكن فلسطينية عايشة في إسرائيل ولكن معرفش حاجة عنها نهائي".

وطالب وائل جسار، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، من يروج علاقته بفنانة إسرائيلية بأن يقدموا دليل أو حتى نصف دليل بدلا من التأثير على سمعته وإيذائه في عمله ووطنه، قائلا: "دي أذية وعايزين الاذى فيها ليا أنا وهذه معلومات عارية عن الصحة تماما".

وتابع وائل جسار: "معرفش ايه اللي فى دماغ الناس اللي بتروج لهذه النوعية من الشائعات وعايز يؤذوني، وفى أعداء النجاح كتير ولكن حاجة زيادة عن الحد خصوصا أننا كلبنان لنا ظروف خاصة في الوضع ما بين لبنان واسرائيل، وكده ضرر لي على الجانبين العملي والوطني".

