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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس شخص وزوجته لاتجارهما في الهيروين بالشروق

حبس
حبس

قرر قاضى المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح الشروق، تجديد حبس شخص وزوجته، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لحيازتهما مواد مخدرة هيروين بقصد الاتجار ، حال استقلالهما سيارة بالشروق.

وكانت قد قررت جهات التحقيق، حبس شخص وزوجته، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازتهما مواد مخدرة هيروين بقصد الاتجار ، حال استقلالهما سيارة بالشروق.

وأمرت جهات التحقيق بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير بذلك.

وكانت قد نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أحد الأشخاص وزوجته بالقاهرة، لحيازتهما مواد مخدرة بقصد الاتجار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرور بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

جاء ذلك أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة إدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص – زوجته، مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة) حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة القسم، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين– مبلغ مالى-  هاتفى محمول - 2 أداة زجاجية يستخدمان فى تعاطى مخدر الهيروين).


وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما لمخدر الهيروين بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما والأداة الزجاجية للتعاطى والسيارة لسهولة التنقل، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.
 

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