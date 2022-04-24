تجديد حبس مسجل انتحل صفة طبيب لإجراء عمليات جراحية بالأميرية

قرر قاضى المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح الأميرية، تجديد حبس مسجل خطر، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بانتحال صفة طبيب مقابل إجراء عمليات جراحية مقابل مبالغ مالية.

وكانت قد قررت جهات التحقيق بالاميرية اليوم ، حبس مسجل خطر ٤ أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة انتحال صفة طبيب مقابل إجراء عمليات جراحية مقابل مبالغ مالية .

وادلي المتهم باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق حيث أكد بأنه قام بإنشاء صفحة شخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب الأشخاص والحصول علي أموال بغرض إجراء عمليات جراحية .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة "له معلومات جنائية") بانتحال صفة طبيب بشرى وإجراء عمليات جراحية مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه، وبحوزته (هاتف محمول – حقيبة بداخلها أدوات طبية – مواد مطهرة – مخدر موضعى) تستخدم فى العمليات الجراحية، وبمواجهته أقر بقيامه بانتحال صفة طبيب بشرى وإنشاء حساب عبر موقع "فيس بوك"، لمزاولة نشاطه المشار إليه وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.