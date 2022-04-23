بتركز على مناطق معينة.. وائل جسار يهاجم ميريام فارس على الهواء.. فيديو

هاجم المطرب وائل جسار الفنانة ميريام فارس قائلا "كليباتها كلها مستفزة وبتحب تركز علي مناطق معينة .. وأن العالم كله بيقول إن كليباتها مستفزة مش انا بس اللي بقول".

واضاف «جسار» خلال حواره التليفزيوني في برنامج "حبر سري" المذاع علي قناة "القاهرة والناس" الفضائية، أن المطربة ميريام فارس لديها موهبة الغناء وصوتها جميل ويجب عليها أن تظهر جمال صوتها حتي تصل موهبتها إلي الجميع.

وتابع وائل جسار أن يحب صوت المطربة ميريام فارس ولكن ما يستفزه ويستفز الكثير غيره هو التركيز علي مناطق معينة في كليباتها.

وأوضح المطرب وائل جسار أنه يتمني التوفيق للمطربة ميريام فارس في حياتها الفنية وحياتها الشخصية، متابعا أنه يعرف أن لميريام فارس جمهور كبير جدا في جميع أنحاء الوطن العربي.