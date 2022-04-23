المصري يستقر على مقر إقامته في مدينة السعيدية استعدادًا لملاقاة نهضة بركان

أنهى محمود جابر، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، إجراءات حجز فندق أواسيس اتلانتكو في مدينة السعيدية المغربية، كمقر لإقامة الفريق الأول استعدادًا لمباراته أمام مضيفه فريق نهضة بركان المغربي ببطولة الكونفدرالية.

ومن المقرر إقامة على الملعب البلدي بمدينة بركان في العاشرة من مساء غد الأحد بتوقيت المغرب، 12 صباح الإثنين بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن مباريات إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في نسختها التاسعة عشر.

جدير بالذكر، أن مدينة السعيدية تبعد بنحو 30 كيلو مترًا عن مدينة بركان، والتي سينتقل إليها الفريق مساء اليوم لخوض مرانه الأخير استعدادًا للمباراة.