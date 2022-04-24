ثروة الرئيس الأوكراني تثير الجدل

قيل إن ثروته تصل إلى 1.5 مليار دولار، منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت أن ثروة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، تفوق ويل سميث وكريس روك و ديف شابيل مجتمعين .

تقرير مصور لقناة "الغد"، أشار إلى أنه رغم أنه كان ممثلا كوميديا في أفقر دولة في أوروبا، إلا ان وكالة رويترز أكدت أن المنشورات لا دليل على صحتها، حيث كشف إقرار زيلينسكي المالي المقدم لعام 2020، عن أن دخل الرئيس الأوكراني وعائلته، بلغ 8.2 مليون دولار.

وتم نشر ذلك فى سجل الوكالة الوطنية الأوكرانية وأكد نائب رئيس تحرير مجلة فوربس أوكرانيا أن زيلينسكي أعلن دخلا قدره مليون دولار، وأن ثروته تقدر تقريبا بحوالي 20 مليون دولار بالنسبة لعام 2020، حيث اعتمد على حقوقه فى عروضه الكوميدية.

ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده بحاجة إلى سبعة مليارات دولار شهريا لتعويض الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها جراء الغزو الروسي.

وقال زيلينسكي في خطاب عبر الإنترنت لمنتدى تابع للبنك الدولي إنه ينبغي للمجتمع العالمي استبعاد روسيا على الفور من المؤسسات المالية الدولية، وحث جميع الدول على قطع العلاقات مع موسكو على الفور.

وأضاف أن الحصار الروسي لموانئ البحر الأسود أوقف صادرات أوكرانيا، مما أثر على الأمن الغذائي العالمي، مطالبا بالمزيد من الأسلحة الثقيلة للدفاع عن أنفسهم في مواجهة الغزو الروسي الذي يهدد صميم وجودهم، وطلب من الدول الغربية فرض المزيد من العقوبات على روسيا.