حياة كريمة يهادي سائق تاكسي مبلغا ماليا لموقفه مع مسن |فيديو

خصص برنامج "حياة كريمة"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، حلقة اليوم لجبر خاطر سائق تاكسي بعد موقفه مع رجل مسن.

وسأل مقدم البرنامج سائق التاكسي قائلا: "التاكسي الأبيض لسه شغال معاكم بعد اللي حصل"، ليرد السائق قائلا: "أنا ماشي بمايرضي الله ومشغل العداد وكل واحد شغال وله رزقه، لكن الشخص الطماع موضوع تاني"، لافتا إلى أنه اشترى السيارة بالتقسيط.

وأوضح سائق التاكسي أنه لم يتزوج حتى الآن بسبب أنه يعول والده، متابعا: "اتمنى ربنا يقدرني وأسدد اقساط التاكسي".

وقدم برنامج "حياة كريمة"، مساعدة عبارة عن مبلغ مالي لسائق التاكسي.