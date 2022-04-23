وائل جسار: سبق احتجازي في مطار القاهرة من قبل.. وهاني شاكر تدخل

قال المطرب وائل جسار إنه تحت طائلة القانون المصري أولا ويحترم القانون المصري بشكل كبير ويحترم جميع رجال القانون والشرطة في مصر.

واضاف «جسار» خلال حواره التليفزيوني في برنامج "حبر سري" المذاع علي قناة "القاهرة والناس" الفضائية، أنه تم احتجازه في مطار القاهرة الدولي من قبل من أجل مشكلة ما ولكن قام الفنان هاني شاكر بالتدخل وتم حل هذه المشكلة وخروجه من المطار.

وتابع وائل جسار أن السلطات المصرية في مطار القاهرة قامت بالتعامل معه بشكل راقٍ وحضاري جدا وتم التحدث معه بشكل لطيف وتم استجوابه ولم يواجه أي إهانات من أي شخص داخل المطار.

وأوضح المطرب وائل جسار أنه لا يريد تذكر هذا الموضوع مرة أخرى لانه شئ مؤلم بالنسبة له وأن هذا الموضوع تم تناوله كثيرا في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام ولا يريد خوض الحديث فيه مرة أخرى.

