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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 24 مليار جنيه .. غدا

وزارة المالية
وزارة المالية

تطرح وزارة المالية غدا الأحد، أذون خزانة من أجلي 91 و 273 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 24 مليار جنيه.
وقال تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، فإن عمليات طرح أذون الخزانة بهدف تدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة عن طريق البنوك والمؤسسات المالية

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وذكر التقرير إنه من المقرر طرح أذون خزانة من أجل 91 يوما بـ 14 مليار جنيه و أجل 273 يوما بـ 10 مليارات جنيه.

وخلال الأسبوع الجاري تستهدف الحكومة ممثلة في وزارة المالية في الاقتراض بأدوات الدين العام من البنوك والمؤسسات التمويلية المحلية بقيمة 44.25مليار جنيه على مدار 3 عطاءات دورية، بعد أن تم رصد 43.5مليار جنيه في الأسبوع الماضي كمبلغ للاقتراض.

ومع طرح أجلي خزانة بـ 24 مليار جنيه اليوم الأحد، يتبقي لها طرحين اثنين بقيمة 20.25مليار جنيه، خلال يومي الإثنين والخميس من الأسبوع الجاري.

 

اقتراض في 3 أشهر


وطرحت الحكومة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري وتحديدا في الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي، أدوات دين بـ 587 مليار جنيه منها 410 مليار جنيه في صورة أذون خزانة177 مليار جنيه في صورة سندات خزانة.

وجاءت توزيعات تلك القروض في شهري يوليو وسبتمبر الماضيين بـ 182.5 مليار جنيه علي التوالي و 222 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام.

 

وزارة المالية مال واعمال اخبار مصر أذون خزانة Finance Real Estate

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