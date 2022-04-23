الديهي: الرئيس السيسي تحدث عن إطلاق حوار سياسي قريبا حول الجمهورية الجديدة

كشف الإعلامي نشأت الديهي، تفاصيل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الإعلاميين والصحفيين الذي استمر لأكثر من ساعتين عقب بدء موسم حصاد القمح بتوشكى، لافتًا إلى أن الرئيس كان بشوشا مبتسما وقال اسالوا ما شئتم دون تردد، وهذا أغرى الجميع أن يطرحوا تساؤلاتهم.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، أن الرئيس تحدث عن كل ما يدور في ذهن المواطن وأسئلة الإعلاميين كانت في الصميم، وتدور حول ما في ذهن المواطنين، وكان لديهم رغبة في الاطمئنان، والسؤال الأساسي كان عن الاقتصاد والوضع الاقتصادي والأمن المائي، وتأثير الحرب الأوكرانية على مصر وكيفية تعامل مصر مع هذه الملفات.

وتابع أن الرئيس تحدث عن أنه سيتم إطلاق حوار سياسي خلال الفترة المقبلة مع جميع الفئات حول الجمهورية الجديدة، وتحدث عن القطاع الخاص ووجه دعوة للمرة الخامسة لدخول القطاع الخاص لإدارة الأصول، والرئيس أكد أنه مطمئن جدًا على الوضع العام في مصر، معقبًا: "الرئيس قال أنا مطمئن جدا جدا"، لافتًا إلى أن الدولة التي استطاعت تحمل مرارة برنامج الإصلاح الاقتصادي استطاعت أن تخرج من أزمة كورونا بنجاح، وسوف تتجاوز الأزمة الأوكرانية بنجاح.



ونوه بأن الرئيس السيسي، أكد أن مشروع "حياة كريمة" الذي يهدف لتطوير الريف المصري، مستمر ولن يتوقف، ووعد أنه سيكتمل في موعده خلال 3 سنوات، وأوضح أن الديون الخارجية ليست للأكل وإنما الديون تكون بشروط منضبطة لتنفيذ مشروعات قومية لإقامة صناعة وزراعة، وطمأن المصريين فيما يتعلق بأزمة المياه.