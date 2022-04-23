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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الديهي: ما حدث في سيناء خلال السنوات الماضية نجاح حقيقي للدولة المصرية

نشأت الديهي
نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن غدًا الذكرى الأربعين لتحرير سيناء، مؤكدًا أن سيناء تمثل لنا كثيرا من الأفكار والمبادئ والوعاء الحقيقي للوطنية المصرية.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، أن القوات المسلحة استطاعت الضرب بيد من حديد على جميع العابثين بسيناء وخاضت حربا لسنوات لتطهير أراضي سيناء حظت باشادات من الأمم المتحدة والعالم اجمع، واستطاعت أن تسطر بحروف من نور الحفاظ على الحدود وتنجز الكثير.


وتابع أن هناك معركة كبيرة بسيناء وهي معركة التنمية الحقيقة وتحويل سيناء لواحة للتنمية الحقيقية من خلال مشروعات صناعية، وما جرى في سيناء خلال السنوات الماضية من بث شرايين ومحاور وطرق يمثل نجاح حقيقي للدولة المصرية، ومواجهة الإرهاب كان هو السلاح الناجع.

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