نشرة الصحة والمرأة| فيتامينات يجب تناولها يومياً.. أعراض هبوط القلب

نشر موقع صدى البلد أخبارًا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة.. نستعرضها فى التقرير التالي:

تلعب الفيتامينات أدوارًا أساسية في أجسامنا، مثل الكربوهيدرات والدهون والبروتين ومساعدة الجسم على أداء وظائفه.

أوضحت دراسة جديدة أن يمكن الإصابة بسرطان الثدي أثناء بالحمل، ويميل هذا النوع من سرطان الثدي إلى أن يكون أكثر عدوانية حيث يتم تشخيصه غالبًا في مراحل لاحقة مع الأخذ في الاعتبار التغيرات في الثدي أو الكتل التي قد يتم تجاهلها خلال هذا الوقت.

اكتشف العلماء في الولايات المتحدة الآلية التي تستخدمها متغيرات اوميكرون Omicron الفرعية BA.1 و BA.2 للهروب من الأجسام المضادة والانتشار بسرعة، وهو تقدم قد يؤدي إلى أهداف علاجية جديدة ويساعد في تحديث تركيبات لقاح كورونا COVID-19.

كشف الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، معلومات عن هبوط القلب ( فشل القلب) والنهجان وتورم الساقين.