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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة الصحة والمرأة| فيتامينات يجب تناولها يومياً.. أعراض هبوط القلب

هبوط القلب
هبوط القلب

نشر موقع صدى البلد أخبارًا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة.. نستعرضها فى التقرير التالي:

فيتامينات يجب تناولها يوميًا لصحة أفضل

تلعب الفيتامينات أدوارًا أساسية في أجسامنا، مثل الكربوهيدرات والدهون والبروتين ومساعدة الجسم على أداء وظائفه. 

كتلة صلبة وإفرازات دموية .. أعراض سرطان الثدي أثناء الحمل

أوضحت دراسة جديدة أن يمكن الإصابة بسرطان الثدي أثناء بالحمل، ويميل هذا النوع من سرطان الثدي إلى أن يكون أكثر عدوانية حيث يتم تشخيصه غالبًا في مراحل لاحقة مع الأخذ في الاعتبار التغيرات في الثدي أو الكتل التي قد يتم تجاهلها خلال هذا الوقت. 

العلماء يكتشفون كيف تهرب متغيرات أوميكرون من المناعة

اكتشف العلماء في الولايات المتحدة الآلية التي تستخدمها متغيرات اوميكرون Omicron الفرعية BA.1 و BA.2 للهروب من الأجسام المضادة والانتشار بسرعة، وهو تقدم قد يؤدي إلى أهداف علاجية جديدة ويساعد في تحديث تركيبات لقاح كورونا COVID-19.

أعراض هبوط القلب .. جمال شعبان يكشف 5 طرق للوقاية

كشف الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، معلومات عن هبوط القلب ( فشل القلب) والنهجان وتورم الساقين.

 

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