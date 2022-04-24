فريدة الشوباشي: مفيش بلد في العالم تقبل بارتداء السيدات النقاب.. فيديو

قالت النائبة فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب، إن لا يوجد بلد أو دولة في العالم تقبل بارتداء النقاب بها وهناك دول في الوقت الحالي تتخلص من تلك الظاهرة الغريبة.

واضافت «الشوباشي» خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "سابع سما" المذاع علي قناة النهار الفضائيه، أن هناك بعض الثوابت في الدين لا يمكن الاقتراب منها مثل أن الله آله واحد وهذا ليس فيه نقاشا واحدا.

وتابعت فريدة الشوباشي أن من ضمن الثوابت التي لا نستطيع الشك فيها أيضا هو أن القتل حرام والسرقة حرام وان تغتاب أحد حرام ولا بد من معاقبة من يفعل ذلك.

واوضحت فريدة الشوباشي أنها مع الحرية الكاملة للأشخاص وضد أن يفرض أحد رأيه علي الآخرين، متابعة أنها ليس لديها أي وسائل لكي تفرض رأيها علي الآخرين ولا تريد فعل ذلك من الأساس.