ريال بيتيس يتعادل مع فالنسيا بنهائي كأس ملك إسبانيا.. واتجاه للأشواط الإضافية

انتهى الوقت الأصلي من مباراة ريال بيتيس وفالنسيا بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في نهائي كأس ملك إسبانيا.

افتتح بورخا إيجلاسيس التسجيل لـ ريال بيتيس في الدقيقة 11، لكن هوجو دورو عادل النتيجة لـ فالنسيا في الدقيقة 29.

وشهدت المباراة أفضلية مطلقة لـ ريال بيتيس، والذي حاول لاعبوه بشتى الطرق تسجيل هدف الانتصار، لكنهم عجزوا عن ذلك، ليتجه اللقاء للأشواط الإضافية.

وتُقام المباراة على ملعب إستاديو لا كارتوخا بمدينة إشبيلية الإسبانية.

يُذكر أن فريق فالنسيا تُوج ببطولة كأس ملك إسبانيا 8 مرات، فيما حصد فريق ريال بيتيس اللقب مرتين.