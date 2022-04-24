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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريال بيتيس يتعادل مع فالنسيا بنهائي كأس ملك إسبانيا.. واتجاه للأشواط الإضافية

ريال بيتيس
ريال بيتيس

انتهى الوقت الأصلي من مباراة ريال بيتيس وفالنسيا بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في نهائي كأس ملك إسبانيا.

افتتح بورخا إيجلاسيس التسجيل لـ ريال بيتيس في الدقيقة 11، لكن هوجو دورو عادل النتيجة لـ فالنسيا في الدقيقة 29.

وشهدت المباراة أفضلية مطلقة لـ ريال بيتيس، والذي حاول لاعبوه بشتى الطرق تسجيل هدف الانتصار، لكنهم عجزوا عن ذلك، ليتجه اللقاء للأشواط الإضافية.

وتُقام المباراة على ملعب إستاديو لا كارتوخا بمدينة إشبيلية الإسبانية.

يُذكر أن فريق فالنسيا تُوج ببطولة كأس ملك إسبانيا 8 مرات، فيما حصد فريق ريال بيتيس اللقب مرتين.

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