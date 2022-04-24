إبراهيم السمان: افضل مسرح محمد صبحي عن أشرف عبد الباقي ومتوقع العمل معه قريبا

وجهت الإعلامية داليا فؤاد سؤال للفنان إبراهيم السمان بعد عرض صوره لمحمد صبحي وأشرف عبد الباقي؛ هل في المسرح محمد صبحي ولا أشرف عبد الباقي ؟ فأجابها السمان محمد صبحي.

أضاف إبراهيم السمان بعد سؤال المذيعة داليا فؤاد هل هناك أعمال فنية متوقع القيام بها مع الفنان محمد صبحي؟ فأجابها أنهم جلسوا كثيرا وتحدثوا سويا وإحتمال كبير يكون هناك أعمال مشاركة مع الفنان محمد صبحي .

وكشف إبراهيم السمان، تفاصيل فكرة برنامج كريزى تاكسى، مضيفا:" الفكرة بدأت عندي الحديث مع صديق لي يعمل مؤلف لتقديم فكرة خارج الصندوق خلال شهر رمضان".

وأوضح إبراهيم السمان،:"هدفنا أن يقدم المقلب رسالة ويؤكد ابداعه في التمثيل، لافتا إلي أنه رفض اقتراح المخرج بتقديم 30 شخصية على مدار الشهر.