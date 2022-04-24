أخبار التكنولوجيا.. ميزة جديدة لمقاطع Reels بإنستجرام.. وهواوى تكشف موعد إطلاق هاتفها Mate Xs 2

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



كشفت شركة Check Point Research للأمن الإلكتروني أن نسبة كبيرة من هواتف أندرويد تعرضت لهجمات إلكترونية خطيرة من خلال استغلال ثغرات أمنية في الهواتف على مدار العام الماضي، بزيادة كبيرة عن الهجمات التى تعرض لها مستخدمو الهواتف في السنوات الماضية.



كشفت تقارير أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تريد الدخول في عمليات تصنيع المعالجات القادمة الخاصة بشركة آبل الأمريكية، من خلال إبرام صفقة مع آبل لضمان الاستفادة من توريد أكبر قدر ممكن لآبل من الرقائق وأشباه الموصلات.



أعلن تطبيق تويتر Twitter أنه يستعد لإطلاق ميزة جديدة لمستخدمي هواتف آيفون ستمكنهم من تشغيل أو إيقاف ما يعرف بالتسميات التوضيحية لمقاطع الفيديو باستخدام زر جديد.



يختبر تطبيق إنستجرام Instagram ميزة جديدة لمستخدمي مقاطع الفيديو Reels، تسمى Templates أو القوالب وهي عبارة عن عدد من التنسيقات التي يمكن استعارتها من مقاطع الفيديو الأخرى على النظام الأساسي للتطبيق.



أعلنت شركة هواوى الصينية الموعد الرسمي لإطلاق هاتفها Mate Xs 2 القابل للطي، في 28 أبريل الجاري، ونشرت الشركة في إعلان تشويقى لها موعد إطلاق الهاتف في الصين والذى سيتم ضمن حدث كبير هناك.



كشفت تسريبات جديدة أن هواتف Vivo X80 القادمة من شركة فيفو الصينية ستحصل على كاميرات محسنة فائقة الدقة مع مستشعرات تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، كما ستصدر ببطاريات عملاقة وأفضل معالج لهواتف الأندرويد.



يعمل تطبيق واتساب WhatsApp، على إضافة المزيد من التحسينات لميزته التفاعلية الجديدة "ردود الفعل"، والتي تتيح لمستخدمي منصة التراسل الأشهر التفاعل مع الرسائل الواردة بمجموعة محددة من الرموز التعبيرية، على غرار تلك الخاصية الموجودة بـ إنستجرام وماسنجر.