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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. ميزة جديدة لمقاطع Reels بإنستجرام.. وهواوى تكشف موعد إطلاق هاتفها Mate Xs 2

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أكثر من 67 % من هواتف أندرويد تعرضت للاختراق عن بعد العام الماضي.. تفاصيل


كشفت شركة Check Point Research للأمن الإلكتروني أن نسبة كبيرة من هواتف أندرويد تعرضت لهجمات إلكترونية خطيرة من خلال استغلال ثغرات أمنية في الهواتف على مدار العام الماضي، بزيادة كبيرة عن الهجمات التى تعرض لها مستخدمو الهواتف في السنوات الماضية.

 

سامسونج تخطط للدخول في إنتاج معالجات Apple M2 بإبرام صفقة مع آبل


كشفت تقارير أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تريد الدخول في عمليات تصنيع المعالجات القادمة الخاصة بشركة آبل الأمريكية، من خلال إبرام صفقة مع آبل لضمان الاستفادة من توريد أكبر قدر ممكن لآبل من الرقائق وأشباه الموصلات.

 

تويتر يعلن إطلاق ميزة جديدة لمستخدمي هواتف آيفون خاصة بمقاطع الفيديو


أعلن تطبيق تويتر Twitter أنه يستعد لإطلاق ميزة جديدة لمستخدمي هواتف آيفون ستمكنهم من تشغيل أو إيقاف ما يعرف بالتسميات التوضيحية لمقاطع الفيديو باستخدام زر جديد.

 

إنستجرام يعتزم إطلاق ميزة جديدة لمقاطع Reels لمنافسة تيك توك


يختبر تطبيق إنستجرام Instagram ميزة جديدة لمستخدمي مقاطع الفيديو Reels، تسمى Templates أو القوالب وهي عبارة عن عدد من التنسيقات التي يمكن استعارتها من مقاطع الفيديو الأخرى على النظام الأساسي للتطبيق.

 

هواوى تكشف موعد إطلاق هاتفها القابل للطي Mate Xs 2.. سعر ومواصفات


أعلنت شركة هواوى الصينية الموعد الرسمي لإطلاق هاتفها Mate Xs 2 القابل للطي، في 28 أبريل الجاري، ونشرت الشركة في إعلان تشويقى لها موعد إطلاق الهاتف في الصين والذى سيتم ضمن حدث كبير هناك.  

 

تسريبات تكشف قدرات جبارة لكاميرا هواتف فيفو القادمة Vivo X80 .. صور


كشفت تسريبات جديدة أن هواتف Vivo X80 القادمة من شركة فيفو الصينية ستحصل على كاميرات محسنة فائقة الدقة مع مستشعرات تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، كما ستصدر ببطاريات عملاقة وأفضل معالج لهواتف الأندرويد.

 

واتساب يضيف المزيد من الإيموجي لخاصية "ردود الفعل" على أندرويد.. تفاصيل


يعمل تطبيق واتساب WhatsApp، على إضافة المزيد من التحسينات لميزته التفاعلية الجديدة "ردود الفعل"، والتي تتيح لمستخدمي منصة التراسل الأشهر التفاعل مع الرسائل الواردة بمجموعة محددة من الرموز التعبيرية، على غرار تلك الخاصية الموجودة بـ إنستجرام وماسنجر.

 

أخبار التكنولوجيا هواوي انستجرام WhatsApp Apple تيك توك تويتر هواتف اندرويد ثغرات أمنية هجمات الكترونية Vivo X80 مقاطع الفيديو Reels هجمات إلكترونية خطيرة التسميات التوضيحية Computers Consumer Electronics

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