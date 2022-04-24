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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى عن تسريب الاختيار: عبد المجيد محمود وعادل عبد السلام مشهود لهما بالعدالة

أحمد موسى
أحمد موسى

 علق الإعلامي أحمد موسى، على تسريب مسلسل الاختيار الذي تحدث فيه خيرت الشاطر على اثنين من رجال القضاء وهما  المستشار عبد المجيد محمود  النائب العام السابق، والمستشار عادل عبد السلام جمعة .

 

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :"   المستشار عادل عبد السلام والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق مشهود لهما بالعادلة والكفاءة".

 

 وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" عدم ثقة خيرت الشاطر في المستشار عبد المجيد محمود  والمستشار عادل عبد السلام جمعة أمر طبيعي  لأن الجماعة الإرهابية لا تثق في أحد ".

 

 وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الإخوان شرحوا عصام سلطان وعبد المنعم أبو الفتوح ولا يثقوا في أحد ".

 

 ولفت الإعلامي أحمد موسى :"  تظل النيابة العامة والقضاء المصري يؤيدي دوره على أكمل وجه لمصلحة الوطن"، مضيفا:" المستشار عادل عبد السلام جمعة حكم في عدد كبيرة من القضايا منها سجن أيمن نور في قضية تزوير توكيلات حزب الغد".

أحمد موسى خيرت الشاطر الاختيار الإخوان اخبار التوك شو

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