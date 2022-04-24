عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو .. أحمد موسى: الرئيس صريح مع الشعب وكشف كل التحديات أمام مصر .. والمتحدث العسكري: القضاء على الإرهاب في سيناء شمل دحر مسبباته وتحقيق التنمية

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، أمس   السبت، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

أحمد موسى: الرئيس صريح مع الشعب وكشف كل التحديات أمام مصر.. فيديو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد حوارا موسعا، مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين؛ عقب الجولة التفقدية له في توشكى منذ يومين.


البابا تواضروس الثاني يشكر الرئيس السيسي لمحبته وتقديمه التهنئة بالعيد
وجّه البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على محبته وتهنئته كعادته بالعيد، وإرساله برقية تهنئة، وأخرى لكل المصريين الأقباط للخارج.

 

وزير التعليم: أجلنا تطبيق التشعيب لحين وصول المناهج الجديدة للثانوية العامة |فيديو
قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن التشعيب جزء من عملية تطوير التعليم.


الأهلي عن استقدام حكام أجانب: 40 ألف دولار لكل مباراة.. فيديو
هنأ سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي،  الجماهير بتحقيق الفوز على الرجاء المغربي والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا .


من يقيم الحكام؟.. عبدالحفيظ عن حكم مباراة الرجاء: هيشارك في كأس العالم
قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي،  تعليقا على أداء حكم مباراة النادي الأهلي والرجاء المغربي أمس في دوري أبطال إفريقيا: "مش عارف أعمل إيه مع موضوع الحكام  ومن هو  الذي يقوم بتقييم الحكام".


تحقيق التنمية.. المتحدث العسكري: القضاء على الإرهاب في سيناء شمل دحر مسبباته|فيديو
هنأ عقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، الشعب المصري بمناسبة الذكرى الأربعين لتحرير سيناء


المتحدث العسكري: نواجه التطرف بالفكر المعتدل والتنمية وحياة كريمة
قال عقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب، المتحدث العسكري للقوات المسلحة،  إن هناك محاور أمنية واجتماعية وتنموية لمكافحة الإرهاب.

بتركز على مناطق معينة.. وائل جسار يهاجم ميريام فارس على الهواء.. فيديو
هاجم المطرب وائل جسار الفنانة ميريام فارس قائلا "كليباتها كلها مستفزة وبتحب تركز علي مناطق معينة .. وأن العالم كله بيقول إن كليباتها مستفزة مش انا بس اللي بقول".


مروّجه مجرم ويستوجب عقابه| حسام موافي : العلاج بالأعشاب أكذوبة |فيديو
قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بـ قصر العيني، إنه لا يوجد شيء اسمه العلاج بالأعشاب، مضيفا:" العلاج بالأعشاب أكذوبة ".


البنطلون اتقطع.. بيج رامى يقع في موقف محرج في رامز موفي ستار
حل بيج رامي بطل كمال الأجسام المصري؛ والحاصل على بطولة “مستر أولمبيا” ضيف حلقة اليوم من  “رامز موفي ستار”، تقديم الفنان رامز جلال المذاع عبر قناة ام بي سي مصر.

 

اخبار التوك شو الرئيس السيسي أحمد موسى الأهلى المتحدث العسكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم 24-4-2022

صدمتهم تريلا.. مصرع 3 مصريين في حادث مروع بالسعودية قبل أداء العمرة

سعر الدولار اليوم 24-4-2022

هل يجوز أن يتزوجني شقيق أخي في الرضاعة؟.. المفتي يجيب

لفتة إنسانية من قرينة الرئيس تجاه أم فقدت أبناءها الثلاثة|القصة كاملة لوفاتهم

تفاصيل مصرع 3 مصريين في حادثين بالسعودية

اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب.. ردده طوال اليوم

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

أهم الأخبار.. البدء فى قبول طلبات التقدم لحج القرعة.. روسيا تكشف خطتها في الحرب وأوكرانيا تطلب أسلحة

شاهد الملاكم الشهير «تايسون» يهشم وجه راكب على متن طائرة|فيديو

أخبار الفن:عبد الرحمن أبو زهرة يعود للمستشفى.. وطليقة أحمد الفيشاوي وابنتها يصلان لمصر

فرنسا تعصر الليمون..ماذا سيحدث حال فوز ماكرون أو لوبان بالانتخابات الرئاسية؟

روسيا تكشف خطتها وأوكرانيا تطلب أسلحة.. آخر تطورات الحرب في الساعات الماضية

نيللي كريم عن فاتن أمل حربي: شخصية من خبرات الحياة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روسيا تدفن جرائمها.. العثور على 1000 جثة داخل مقبرة جماعية|صور

أرز بالدجاج والبرتقال.. عجوز أفغانية تهز مواقع التواصل بوصفة رمضانية

تحت شعار أنت قارئ .. الأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمي للكتاب

بعد إطاحة الارسنال بمانشستر يونايتد.. المان سيتي وليفربول ضمنا التأهل لأبطال أوروبا المقبلة وتوتنهام يصارع الجانرز

فيديو

بسبب الميراث .. تطورات في مذبحة الوراق | فيديو جراف

جزارة بالعريش تبيع كيلو اللحمة بجنيه واحد فقط .. ما القصة ؟

عمري ما حسيت بالغربة.. ماذا قال منذر رياحنة في حب مصر|فيديو جراف

بلاغ للنائب العام.. القصة الكاملة للتنمر على بطلة إعلان مستشفى أهل مصر

المزيد

ساحة رأي

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ