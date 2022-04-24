أخبار التوك شو .. أحمد موسى: الرئيس صريح مع الشعب وكشف كل التحديات أمام مصر .. والمتحدث العسكري: القضاء على الإرهاب في سيناء شمل دحر مسبباته وتحقيق التنمية

تناولت برامج التوك شو، أمس السبت، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

أحمد موسى: الرئيس صريح مع الشعب وكشف كل التحديات أمام مصر.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد حوارا موسعا، مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين؛ عقب الجولة التفقدية له في توشكى منذ يومين.



البابا تواضروس الثاني يشكر الرئيس السيسي لمحبته وتقديمه التهنئة بالعيد

وجّه البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على محبته وتهنئته كعادته بالعيد، وإرساله برقية تهنئة، وأخرى لكل المصريين الأقباط للخارج.

وزير التعليم: أجلنا تطبيق التشعيب لحين وصول المناهج الجديدة للثانوية العامة |فيديو

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن التشعيب جزء من عملية تطوير التعليم.



الأهلي عن استقدام حكام أجانب: 40 ألف دولار لكل مباراة.. فيديو

هنأ سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، الجماهير بتحقيق الفوز على الرجاء المغربي والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا .



من يقيم الحكام؟.. عبدالحفيظ عن حكم مباراة الرجاء: هيشارك في كأس العالم

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، تعليقا على أداء حكم مباراة النادي الأهلي والرجاء المغربي أمس في دوري أبطال إفريقيا: "مش عارف أعمل إيه مع موضوع الحكام ومن هو الذي يقوم بتقييم الحكام".



تحقيق التنمية.. المتحدث العسكري: القضاء على الإرهاب في سيناء شمل دحر مسبباته|فيديو

هنأ عقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، الشعب المصري بمناسبة الذكرى الأربعين لتحرير سيناء



المتحدث العسكري: نواجه التطرف بالفكر المعتدل والتنمية وحياة كريمة

قال عقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن هناك محاور أمنية واجتماعية وتنموية لمكافحة الإرهاب.

بتركز على مناطق معينة.. وائل جسار يهاجم ميريام فارس على الهواء.. فيديو

هاجم المطرب وائل جسار الفنانة ميريام فارس قائلا "كليباتها كلها مستفزة وبتحب تركز علي مناطق معينة .. وأن العالم كله بيقول إن كليباتها مستفزة مش انا بس اللي بقول".



مروّجه مجرم ويستوجب عقابه| حسام موافي : العلاج بالأعشاب أكذوبة |فيديو

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بـ قصر العيني، إنه لا يوجد شيء اسمه العلاج بالأعشاب، مضيفا:" العلاج بالأعشاب أكذوبة ".



البنطلون اتقطع.. بيج رامى يقع في موقف محرج في رامز موفي ستار

حل بيج رامي بطل كمال الأجسام المصري؛ والحاصل على بطولة “مستر أولمبيا” ضيف حلقة اليوم من “رامز موفي ستار”، تقديم الفنان رامز جلال المذاع عبر قناة ام بي سي مصر.