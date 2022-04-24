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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فريدة الشوباشي: جمال عبدالناصر جعل جميع المصريين متساويين.. فيديو

صدى البلد

قالت النائبة فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب، إنها عندما قامت بتغيير ديانتها من المسيحية إلي الإسلام لم تقل لأهلها في البداية، ولكن أعلنت ذلك في جريدة.

وأضافت «الشوباشي» خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "سابع سما" المذاع علي قناة النهار الفضائية، أن دخلت دين الإسلام بقناعة تامة ولم تخف من أحد وهي من أرادت ذلك ولم يؤثر عليها أحد في قرارها.

وتابعت فريدة الشوباشي أنها كانت تري والدتها باستمرار عندما تشعر بأنها تريد رؤيتها ولم يؤثر دخولها في دين الإسلام علي علاقتها مع والدتها.

وأوضحت فريدة الشوباشي أن كانت العداوة الأكبر مع أشقائها بعد دخولها لدين الإسلام ولا يوجد تواصل بينهم حتي الآن، مشيرة إلى أنها إذا رأت أولاد أشقائها في الشارع لن تعرفهم جميعا.

قالت النائبة فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب، إن الرئيس جمال عبدالناصر هو أعظم شخصية وأعظم زعيم في العالم بعد عمر بن الخطاب حتي الآن.

 وأضافت «الشوباشي» خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "سابع سما" المذاع علي قناة النهار الفضائية، أن الزعيم جمال عبدالناصر كان نصير الفقراء والغلابة وكان دائما يقول للأغنياء "انكم تقولون إن نصيب الفقراء في الآخرة داخل الجنة .. طيب مينفعش يكون ليهم نصيب في الدنيا وتاخدوا انتم ثوابهم في الآخرة".

وتابعت فريدة الشوباشي أن جمال عبد الناصر جعل المصريين يشعرون بكرامتهم وأنهم أهم شئ في الدولة، مشيرة إلى أنها تتذكر حتي الآن فرحة والداتها عندما الغي الألقاب في تلك الزمن. 

واوضحت فريدة الشوباشي أن جمال عبدالناصر جعل جميع المصريين متساوين ولا فرق بين باشا أو بيه أو موظف أو فلاح، فالجميع لهم نفس الحقوق وتحت طائلة القانون. 

وأشارت إلى أن عندما كانت في فرنسا وقت الثورة قرأت جميع ما كتب عن الراحل جمال عبدالناصر، متابعة أن كل الذي كان يكتب عنه يوضح أنه رجل بلا رذيلة.

 

النائبة فريدة الشوباشي مجلس النواب قناة النهار فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب

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