أمير مرتضى: فوز الزمالك بالدوري الموسم الماضي كان خادعا

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالزمالك إن فوز الفريق الأبيض بلقب الدوري الموسم الماضي يحسب للاعبين وليس الإدارات.

وقال أمير مرتضى في تصريحات لبرنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لاعبو الزمالك مروا بأمور كثيرة منها عدم الإحساس بالأمان، وعدم الاستقرار".

وتابع: "فوز الزمالك بالدوري الموسم الماضي يحسب للاعبين وليس للإدارات بسبب وجود أكثر من مجلس إدارة".

وتابع: "هناك أمور مؤثرة على تركيز اللاعبين مثل عقودهم التي تنتهي بنهاية الموسم الحالي وكان من الأولى أن يتم التفاوض معهم أو البحث عن بدائل مبكرا من الموسم الماضي. تألق بعض اللاعبين في أمم إفريقيا جعلها تفكر في الرحيل".

وأضاف: "في موسم 2019 عندما اشتكى كهربا الزمالك وكان أساسيا ومؤثرا بالفريق بدأنا البحث عن بديل وتعاقدنا مع زيزو ثم عاد شيكابالا ومصطفى فتحي وأوناجم وبن شرقي وغيرهم من اللاعبين، لابد من التحضير للمستقبل".

وأتم: "الفوز بالدوري في الموسم الماضي كان خادعا، القيد كان موقوفا ولم يكن هناك تنظيما وتحديد الأولويات في تجديد اللاعبين..."دورنا اننا نقعد نشاور على المشاكل، دورنا نحل".