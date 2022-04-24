نشرة المرأة| طريقة عمل كحك الشوفان .. وتوقعات الأبراج اليوم الأحد 24 - 4 -2022

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

يشعر الكثير من الأشخاص بالرغبة فى تناول الكحك ولكن يتخوفا من تناولة لما يحتوية من سعرات حرارية عالية ،لذلك تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل كحك الشوفان الصحي بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي .

"هنتسحر إيه النهارده؟" سؤال يحير كثيرون، لذلك يقدم لكم موقع "صدى البلد" يوميا قائمة بالوجبات الرئيسية فى سحور رمضان.

ونقدم لكم اليوم: بيض أومليت بالجبنة و بطاطس بالمايونيز

لا يزال القمر يتنقل في برج الجدي مشكلا مثلثا فلكيا ترابيا مع الشمس من برج الثور ولا تزال الأجواء إيجابية جدا لكل من مواليد الثور العذراء والجدي.

قالت خبيرة الأبراج ماغي فرح من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك بانتظار مولود اليوم سنة مميزة تهبك الفرصة للانتصار في كافة المجالات كما ان هذه التاثيرات الايجابية تساهم في تطوير اوضاعك المهنية وتزيد من فرص نجاحك كما تحقق ايضا ارباحا مالية وتخوض مغامرات واثقا من نفسك كذلك سوف تكون المعنويات مرتفعة جدا وتبدو المسائل المستعصية سهلة وواضحة الحلول .

يفضل الكثير من الأشخاص متابعة حظك اليوم و توقعات الأبراج، لذا نرصد لكم فيما يلي أبرز توقعات الأبراج اليوم الأحد 24- 4- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي .