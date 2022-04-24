عدد جديد من ذاكرة مصر عن الجمعيات الأهلية

أصدرت مكتبة الإسكندرية عددًا خاصًا من مجلة "ذاكرة مصر" عن فصول من تاريخ العمل الأهلي، وذلك تماشيًا مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي للعام الجاري عامًا للمجتمع المدني.

شمل العدد توثيقًا لمسيرة الجمعيات الأهلية على مدار قرنين من الزمن، وحفل بمقالات وصور تنشر للمرة الأولى عن جهود المصريين في إنشاء جمعيات أهلية تخدم غايات وتطلعات المجتمع في الرعاية الاجتماعية والثقافة والعلم والتنمية وحقوق الإنسان.



ساهم في العدد نخبة من المثقفين والكتاب في مقدمتهم الدكتور أيمن فؤاد السيد، والدكتور محمد الشرنوبي، والكاتب أحمد الجمال، والكاتبة أمينة شفيق، والمستشار الدكتور خالد القاضي، والدكتور رامي عطا صديق، والدكتور أيمن السيد عبد الوهاب، والكاتب سعد عبد الرحمن، والدكتور خالد عبد الفتاح، والدكتور مي مجيب، والدكتور منى حجاج، والمؤرخ أحمد كمالي، والحقوقية نهاد أبو القمصان، والباحث ماجد كامل.