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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة| أمير مرتضي: فوز الزمالك بالدوري كان خادعا .. وتاريخ مواجهات الأهلي ووفاق سطيف

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم كالتالي :

باريس 2024 السبب.. جيانا فاروق تكشف سر اعتزالها لعبة الكاراتيه |فيديو
كشفت البطلة المصرية جيانا فاروق، بطلة العالم وصاحبة برونزية أولمبياد طوكيو في الكاراتيه، سر اعتزالها اللعبة بعد رحلة دامت 21 عامًا، حققت خلالها العديد من البطولات والألقاب.

أمير مرتضى: لن نتعاقد أو نجدد عقد لاعب من أجل عدم رحيله للمنافس
أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، أن جمهور الزمالك من الجماهير القليلة التي تتابع مختلف الألعاب في النادي سواء الكرة الطائرة أو اليد أو السلة.

بعد اعتذارها للخطيب .. جيانا فاروق : أتمنى انضمامي لانتخابات الأهلي القادمة
أكدت جيانا فاروق بطلة مصر الأولمبية في لعبة الكاراتيه أنها تتمنى الانضمام لمجلس إدارة النادي الأهلي القادم.

الزمالك يوضح موقفه من استقدام حكام أجانب لمبارياته في الدوري
كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك عن موقف ناديه من استقدام حكام أجانب لمباريات الفريق المقبلة بالدوري.

علي حساب فالنسيا .. ريال بيتيس بطلاً لكأس ملك إسبانيا للمرة الثالثة
توج ريال بيتيس بلقب كأس ملك إسبانيا للمرة الثالثة في تاريخه على حساب فالنسيا بالفوز بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

قائد وفاق سطيف: لا نفكر في الثأر من موسيماني.. وهزيمته لنا أصبحت «ماضي»
أكد أكرم جحنيط قائد فريق وفاق سطيف الجزائري أن جميع لاعبي الأهلي مميزين، وبطولة دوري أبطال أفريقيا صعبة للغاية هذا الموسم.

الأهلي يهزم الزمالك ويؤجل حسم لقب كأس مصر للكرة الطائرة
فاز الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني محمد مصيلحي، على غريمه التقليدي الزمالك والذي يقوده فنيًا أشرف رشاد، بنتيجة 3 - 2، في الجولة الثانية من المباراة النهائية التي تقام بنظام "الأفضل من 3".

الوداد يتخطي بلوزداد ويلاقي بيترو أتلتيكو في نصف نهائي دوري الأبطال
حسم التعادل السلبي مواجهة الوداد البيضاوي المغربي وشباب بلوزداد الجزائري، على ملعب الملك محمد الخامس بالدار البيضاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

أمير مرتضى: فوز الزمالك بالدوري الموسم الماضي كان خادعا
أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالزمالك إن فوز الفريق الأبيض بلقب الدوري الموسم الماضي يحسب للاعبين وليس الإدارات.

 تاريخ مواجهات الأهلي ووفاق سطيف قبل موقعة دوري أبطال أفريقيا
يصطدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بفريق وفاق سطيف الجزائري في اطار نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
 

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