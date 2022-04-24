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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

أرز بالدجاج والبرتقال.. عجوز أفغانية تهز مواقع التواصل بوصفة رمضانية

أفغانية
أفغانية

أصبحت العجوز «مريم حنيفي» أحد أشهر الشخصيات العامة في أفغانستان عبر إنستجرام، وذلك من خلال وصفتها الرمضانية العتيقة التي توارثتها عائلتها لما يزيد عن قرن من الزمان، حيث انتقلت من الجدات إلى والدتها ثم إليها وهي الآن تعلمها لبناتها وللمستخدمين حول العالم.

مريم نارانج أو Narange palow هو طبق اشتهر كوصفة رمضانية في الآونة الأخيرة بواسطة العجوز الأفغانية مريم حنيفي، وهو عبارة عن "أرز بالدجاج والبرتقال".

 

تقول حنيفي"لطالما أحببت صنعه لقد ورثته من والدتي ووالدتها، فهو طبق رئيسي في تجمعات العشاء الخاصة بالعائلة وأصبحت الآن واحدًا من أهم الأطباق في أفغانستان، لا تزال عائلتي وأصدقائي يطلبونه بانتظام طوال هذه السنوات، وأعتقد أنه واحد من أطباقي المميزة في رمضان.

 

طريقة عمل الأرز بالبرتقال والدجاج
 

8 أكواب أرز (بسمتي)
3 برتقالات كبيرة
2 كوب سكر (حسب كمية قشر البرتقال)
1 ملعقة كبيرة هيل
1 ملعقة كبيرة برتقال ملون
3 ملاعق زيت طعام
2 بصل بني مهروس ناعماً في الخلاط
3 فصوص ثوم
1 ملعقة صغيرة ملح
1.5 كجم فيليه فخذ الدجاج
1 كوب ماء
1 كيس لوز فضي

 

اغسل/ي الأرز بالماء حتى يختفي كل النشا، اتركه يرتاح في الماء لمدة ساعتين أو أكثر.

 

لتحضير الزينة البرتقالية، قشر البرتقال بأشكال مثلثة وقطّعها إلى شرائح رفيعة.

 

قلب مزيج الدجاج الذي صنعته خلال الجزء الأكبر من الأرز، مع التأكد من خلطه جيدًا.

 

لف منشفة أو قطعة قماش حول غطاء القدر وضعها فوق القدر لمنع البخار من التسرب.

 

ثم اترك الأرز والدجاج يمتزجان على نار خفيفة لمدة 20 دقيقة، أو حتى يصدر الأرز صوت طقطقة.

صفي مزيج البرتقال واحتفظي بالسائل الذي يجب أن تخلطيه مع الجزء الأصغر من الأرز لإضفاء اللون عليه.

 

ضع مزيج أرز البرتقال في قدر أصغر، ثم نضع قشور البرتقال واللوز فوقها مع القليل من الهيل.

 

لف هذا القدر بقطعة قماش وضعه على الموقد ليطهى لمدة 20 دقيقة.

 

بمجرد أن ينضج الأرز، ضع أرز الدجاج البني في طبق كبير، ثم ضع أفخاذ الدجاج بين طبقتين من الأرز.

 

ضع طبقة من الأرز البرتقالي اللون على الوجه، وانتهي بقشر البرتقال واللوز في الأعلى، ثم تمتع بوجبتك اللذيذة.

وُلدت مريم حنيفي في أفغانستان عام 1956، وانتقلت إلى أستراليا عام 1990.

 

وهي تعيش في سيدني الآن محاطة بأولادها الأربعة، وأحفادها العشرة، والعديد من أصهارها وإخوتها وأخواتها.

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