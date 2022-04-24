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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

روسيا تدفن جرائمها.. العثور على 1000 جثة داخل مقبرة جماعية|صور

مقبرة
مقبرة

في ظل الغزو الروسي على أوكرانيا، رصدت الأقمار الصناعية عدد من الصور لـ مقبرة جماعية أخرى في أوكرانيا، لكن هذه المرة على حدود ماريوبول الساحلية المحاصرة.

 

كشفت الصور عن المقبرة الجماعية التي تبلغ أبعادها 45 مترا في 25 مترا، وتحوي ما يصب إلى 1000 جثة، حيث تم العثور عليها بالقرب من قرية فينوهرادني الأوكرانية.

 

وقد أدى هذا الاكتشاف إلى اتهامات بأن روسيا تحاول إخفاء ذبح المدنيين.

 

كانت صور أقمار صناعية مماثلة قد كشفت في وقت سابق من هذا الأسبوع عن مقابر جماعية محفورة حديثًا في بلدة مانوش غربي ماريوبول.

 

اتهم رئيس بلدية المدينة «فاديم بويشينكو» قوات فلاديمير بوتين "بإخفاء جرائمهم العسكرية" عن طريق دفن الجثث.

 

قال بويشينكو: "تم نقل جثث الموتى بواسطة شاحنة وفي الواقع يتم إلقاؤها في أكوام".
 

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