وزارة التعليم العالي تكشف تفاصيل استعداد إمتحانات نهاية العام.. فيديو

قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث بإسم وزارة التعليم العالي؛ إن الاجتماعات الحالية صدر عنها قرارات هامة بخصوص الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي طبقا للجدول الزمني المعلن من قبل.

أضاف الدكتور عادل عبد الغفار في مداخلة هاتفية على قناة المحور في برنامج العاشرة الإخباري، أن إمتحانات آخر العام ستكون خلال شهر يونيو ويوليو القادمين طبقا لطبيعة الدراسة واللوائح المنظمة للكليات المختلفة .

أوضح المتحدث بإسم وزارة التعليم العالي، أن هناك تقارير للأنشطة الطلابية المختلفة لأنه يحظى بإهتمام كبير من الجامعات المصرية وإعلاء القيم الأصيلة.

أشار عبد الغفار إلى أن يتم دعم دور الجامعات في العديد من الموضوعات ؛ مع ضرورة استخدام البحوث الصادرة عن الجامعات لدعم قطاع الصناعة في مصر .