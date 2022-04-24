عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزارة التعليم العالي تكشف تفاصيل استعداد إمتحانات نهاية العام.. فيديو

امتحان
امتحان

قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث بإسم وزارة التعليم العالي؛ إن الاجتماعات الحالية صدر عنها قرارات هامة بخصوص الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي طبقا للجدول الزمني المعلن من قبل.

أضاف الدكتور عادل عبد الغفار في مداخلة هاتفية على قناة المحور في برنامج العاشرة الإخباري، أن  إمتحانات آخر العام ستكون خلال شهر يونيو ويوليو القادمين طبقا لطبيعة الدراسة واللوائح المنظمة للكليات المختلفة .

أوضح المتحدث بإسم وزارة التعليم العالي، أن هناك تقارير للأنشطة الطلابية  المختلفة لأنه يحظى بإهتمام كبير من الجامعات المصرية وإعلاء القيم الأصيلة.

أشار عبد الغفار إلى أن يتم دعم دور الجامعات في العديد من الموضوعات ؛ مع ضرورة استخدام البحوث الصادرة عن الجامعات لدعم قطاع الصناعة في مصر .

 

التعليم العالي أمتحانات نهاية العام العام الدراسي البحوث الصادره الصناعة قطاع الصناعة دعم قطاع الصناعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم 24-4-2022

صدمتهم تريلا.. مصرع 3 مصريين في حادث مروع بالسعودية قبل أداء العمرة

سعر الدولار اليوم 24-4-2022

هل يجوز أن يتزوجني شقيق أخي في الرضاعة؟.. المفتي يجيب

لفتة إنسانية من قرينة الرئيس تجاه أم فقدت أبناءها الثلاثة|القصة كاملة لوفاتهم

تفاصيل مصرع 3 مصريين في حادثين بالسعودية

اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب.. ردده طوال اليوم

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

أهم الأخبار.. البدء فى قبول طلبات التقدم لحج القرعة.. روسيا تكشف خطتها في الحرب وأوكرانيا تطلب أسلحة

شاهد الملاكم الشهير «تايسون» يهشم وجه راكب على متن طائرة|فيديو

أخبار الفن:عبد الرحمن أبو زهرة يعود للمستشفى.. وطليقة أحمد الفيشاوي وابنتها يصلان لمصر

فرنسا تعصر الليمون..ماذا سيحدث حال فوز ماكرون أو لوبان بالانتخابات الرئاسية؟

روسيا تكشف خطتها وأوكرانيا تطلب أسلحة.. آخر تطورات الحرب في الساعات الماضية

نيللي كريم عن فاتن أمل حربي: شخصية من خبرات الحياة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روسيا تدفن جرائمها.. العثور على 1000 جثة داخل مقبرة جماعية|صور

أرز بالدجاج والبرتقال.. عجوز أفغانية تهز مواقع التواصل بوصفة رمضانية

تحت شعار أنت قارئ .. الأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمي للكتاب

بعد إطاحة الارسنال بمانشستر يونايتد.. المان سيتي وليفربول ضمنا التأهل لأبطال أوروبا المقبلة وتوتنهام يصارع الجانرز

فيديو

بسبب الميراث .. تطورات في مذبحة الوراق | فيديو جراف

جزارة بالعريش تبيع كيلو اللحمة بجنيه واحد فقط .. ما القصة ؟

عمري ما حسيت بالغربة.. ماذا قال منذر رياحنة في حب مصر|فيديو جراف

بلاغ للنائب العام.. القصة الكاملة للتنمر على بطلة إعلان مستشفى أهل مصر

المزيد

ساحة رأي

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ